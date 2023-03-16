男子狂咳6個月以為吸煙所致　求醫揭癌前病變　元兇竟是「1隻蝦」

「食不言」原來是保命一大原則！湖北武漢1名男子甚愛吃蝦，某次與朋友聚餐吃蝦球時，不慎將蝦殼吸進肺部，此後的半年間每日持續咳嗽，卻誤以為是吸煙所致，直至咳血才去就醫。醫生檢查發現他的肺部有大面積感染，且已經出現癌前病變，而「元兇」正是那截卡在肺中半年多的腐爛蝦殼，取出時更滿室惡臭，醫生也直言「聞到一股濃臭味」。



武漢某李姓男子不慎將蝦殼吸進肺部，此後半年每天咳嗽，求診才知道是癌前病變，而醫生推斷指李先生的病變與他嗆咳進肺部的蝦殼有關。（《經視直播》微博影片截圖）

根據《經視直播》報道，去年6月，武漢某李姓男子與朋友聚餐，在咀嚼蝦球時被朋友的笑話逗笑了，不慎將蝦殼嗆咳進肺中，卻未有為意。自聚餐後的半年間，他每天早上起來就開始咳嗽，但由於他有吸煙的習慣，故也不當回事，直至連續2周咳嗽加劇甚至出現咳血症狀，才到醫院求診。

武漢市中心醫院南京路院區呼吸與危重症醫學科副主任史小武醫生表示李先生是煙民，以為每天咳嗽「是正常現象，咳血出來了才到我們這來」。通過CT檢查，史醫生發現李先生的左下肺葉出現大面積感染，其中還有1個高密度陰影，故懷疑是異物吸入，於是準備用氣管鏡取出異物。

史醫生表示在取出異物的過程中，「氣管鏡室裏面可以聞到一股濃臭味」，透過鏡頭可以看到李先生肺部內的異物是蝦球的蝦殼，「一點點夾出來之後就發現有一個蝦殼，裏面還包着辣椒」。在取出蝦殼後，醫護為李先生洗肺，「咳嗽、咳血症狀馬上就消失」。

然而，在取出蝦殼時，史醫生還發現蝦殼卡住的附近組織出現數個瘜肉，於是一併移除。經檢查發現那是「鱗狀上皮不典型流量增生」，亦即癌前病變，推斷與李先生嗆咳進肺部的蝦殼有關，「一個是（異物）機械摩擦，第二個可能是辣椒的刺激，第三個最重要的是感染。多方面的因素造成異物周圍形成肉芽腫，出現癌前病變」。目前，李先生仍在接受相關治療。

醫生又提醒如果不慎被異物卡住大氣道，短短幾分鐘便可致人死亡，故市民吃飯時，應該要「食不言」，避免邊說邊吃、邊玩邊吃，免生憾事。

（經視直播）