女子連患乳癌、大腸癌　求醫揭常吃這3種食物出事：再吃恐變肝癌

【大腸癌／乳癌／肝癌／癌症／症狀】良好飲食習慣是保持身體健康的必備條件！台灣1名年約60歲女子，先後患上乳癌、大腸癌，求醫時醫生發現是她平時飲食習慣愛吃3種食物出事，更警告「這3種食物繼續吃下去，遲早會得肝癌」。



台灣1名年約60歲女子，先後患上乳癌、大腸癌，求醫時醫生發現是她平時飲食習慣愛吃3種食物出事。（示意圖／gettyimages）

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘於《健康2.0》分享病例，指1名年約60歲、略胖的女士接受超聲波檢查，透露自己7年前罹患乳癌第三期，3年前也患過大腸癌，幸分別經化療及手術下已成功復原，不過仍持續在腫瘤科追蹤定期覆診。

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘於《健康2.0》分享病例。（影片截圖）

錢醫生又說，女患者本身有嚴重脂肪肝、糖尿病，罹患大腸癌風險較一般人高30%，而他一問才知道，患者平日非常喜歡3種甜食食物，分別是「夾心巧克力（夾心朱古力）」、「豬肝香腸」及「花生夾心酥」（花生威化餅）。錢醫生相信，除了基因問題，飲食習慣也是其患上癌症的重要原因，提醒要改善平日飲食，否則「這3樣食物再吃下去，遲早會得肝癌」。

然而女患者聽後直言，雖然自己想改變生活習慣，「但真的沒有辦法」，又樂觀認為現在醫學科技進步，即使患上肝癌，相信仍可以醫治。對此錢醫生直言這種想法「不可取」，強調要從生活飲食習慣來改變。

大腸癌、乳癌、肝癌症狀要留神



大腸癌、乳癌、肝癌都是常見癌症，如出現以下症狀，謹記要及早求醫。

大腸癌常見6大症狀，包括：

1）大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

2）排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）

3）無故體重下降

4）下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

5）大便時有尚未排清的感覺

6）身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈



大腸癌是常見致命癌症。（示意圖／gettyimages）

乳癌常見6個症狀，包括：

1）乳房出現硬塊

2）乳房的大小或形狀改變

3）乳房或乳頭皮膚出現異樣（例如：變紅、呈鱗片狀、變厚或猶如「橙皮」）

4）乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

5）乳房或腋下新出現持續的不適或疼痛

6）腋下有新增硬塊或皮膚變厚



早期乳癌症狀不容易察覺，若出現6個症狀，就要及早求醫。（示意圖／gettyimages）

肝癌9個常見症狀，包括：

1）右上腹疼痛

2）發燒

3）皮膚及眼睛泛黃

4）腹部腫脹

5）小便呈茶色而大便呈淺灰色

6）食慾不振

7）惡心

8）體重下降

9）疲倦及虛弱

