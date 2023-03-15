的士司機「被女乘客搞」影片瘋傳！港女突捉司機手　後續竟神展開

的士乘客奇怪要求舉動要如何應對？有的士司機上載行車記錄器（車CAM）影片，指自己「俾女乘客搞」，問對方「有咩幫到佢」，對方又突然肅靜沒有出聲，令司機相當苦惱，於是發文求問「我應該點做。在線等」。影片引來網民爆笑，「靚仔的士佬真係小見，會加分」、「可能想搲……特別服務」；但也有網民認為毋須想太多，「一係未清醒，一係想搲折，其他唔好諗咁多」。



有的士司機上載行車記錄器（車CAM）影片，指自己「俾女乘客搞」，發文求問「我應該點做。在線等」。（影片截圖）

該的士司機於Faecbook群組「的士司機資訊網Taxi」上載21秒「車CAM」影片，留言「如果俾女乘客搞，問佢有咩幫到佢，佢又唔出聲，我應該點做。在線等」。

從影片見到，事發今日（3月15日）凌晨5時左右，的士行車期間後座女乘客不時左右擺動身體；至的士停車，女乘客突然伸出右手抓一抓司機左手膊頭位置衣袖。司機於是轉頭問「咩事啊？有咩幫到妳啊？」，詎料女乘客卻又縮手坐正身體，直至片尾都沒有發出聲音。

事發過程影片逐格睇▼▼▼

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網民看過女乘客及司機反應爆笑，齊估原因，「一係師兄真係好靚仔」、「靚仔的士佬真係少見，會加分」、「佢答有呀！你先至死」、「問下佢，妳有咩問題」、「揸的士真係好危險」。亦有網民笑言「可能想搲……特別服務」，司機則直言「冇服務畀到佢」。

不過也有網民認為司機毋須想太多，「一係未清醒，一係想搲折，其他唔好諗咁多」。