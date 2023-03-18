人妻睡夢中被巨響驚醒以為兒子搗蛋　看CCTV驚見「靈異」真相嚇傻

家中監視器拍到靈異畫面確實讓人感到不安。美國猶他州1名媽媽半夜被巨響驚醒，初時以為是3名繼子在搗蛋，但無人承認。母親於是翻查監視器，才發現孩子床邊的大盒樂高（LEGO）積木 ，莫名地整盒掉在地上而發出巨響，看到這一幕靈異畫面不禁毛骨悚然。



凱拉翻看孩子房間內的監視器，未料卻看到樂高玩具盒在床邊的櫃上無故掉下來的畫面，令她感到毛骨悚然。（網上圖片）

綜合外媒報道，居於猶他州的母親凱拉（Keira Henricksen）半夜在家中，突然中聽到異常的巨響，以為3個繼子在搗亂，遂走到其中7歲繼子大衛（David）的睡房查看，見一個樂高玩具盒散掉在地上，以為是他所為，指責了他一輪，但大衛連聲否認，並表示自己確實在睡覺：「我保證沒有碰過它。」

凱拉決定翻看孩子房間內的監視器以正視聽，未料卻看到樂高玩具盒，在床邊的櫃上無故掉下來，驚醒了睡夢中的大衛，而在旁的另2名兒子則不受影響。

凱拉被眼前的靈異影像嚇倒，叫來不信鬼神的男友一同觀看影片，兩人對此感到莫名奇妙。凱拉認為最可怕的是該盒玩具有一定重量，根本無法從靜止的櫃掉下，這種超自然情況不禁令她想到是否已故親友所做的惡作劇。

而凱拉一家搬入這間屋9個月，原來今次已非首次發生怪事，也發生過監視器偵測到物體移動，但實則無人的情況，或是她感覺到被人從背後注視，有時還會聽到孩子竊竊私語的聲音，但繼子們卻在做其他事。