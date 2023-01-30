靈異｜屋企突然「多咗個人」冇同細膽女友講　最後竟收到呢個短訊

自從那日警方拉了封鎖線後，家裡一直有點奇怪……是誰來我家？



文：李姓網友（發表於靈異公社）

事情發生在2019年中秋節前後， 那天要去買午餐才想起皮夾（銀包）放在家，就拿完皮夾不到幾分鐘的時間，才下樓就看見門口停了6部警用機車，跟正在把出入口拉封鎖線的警員正好對到眼。

我：「請問是怎麼了？」

女警：「偵查中不方便告知。」

我：「拜託啦！我住這裡而已！」

女警：「抱歉無可奉告（看著那包未開的木炭）。」

後來才得知……原來是離我一牆之隔的租屋情侶燒炭殉情。

【延伸閱讀】台灣最猛凶宅：連續6租客同一位置上吊 丟空後鄰居常聽到拖凳聲（點圖放大閱讀）：

+ 32

那陣子半夜常聽到移動桌椅或敲打的怪聲，本身就比較不信這個的我覺得是別戶發出來的，原本還想買個震樓神器來對抗惡鄰 ，但想到樓上沒住人，買回來就真的只能吵死人了。

最近這兩個月開始，半夢半醒中有聞過一兩次燒炭的味道，眼睛睜開後味道又不見了，從衣櫥拿出來的衣服也有去完燒烤店的味道。

另一半的膽子很小，這些我從來沒跟她提過，某天她主動跟我說她一直感覺家裡有人來過，化妝品被移動過、水龍頭被扭動過等等。

【更多靈異故事】細思極恐｜睇完血腥新聞性情大變 聽媽媽講先知自己半夜曾經咁做（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 31

好吧！那就等這星期日休息去買個監視器吧！ 畢竟我也擔心下班先回到家的人是她，萬一有壞人躲在家裡就糟糕了。

上週日早上趁著她還沒起床，先去把上週去海邊玩留在車內的細沙清一清，才剛停好車準備回家，訊息就來了（點圖放大閱讀）：

那麼……在家的是……？

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】