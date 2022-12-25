靈異｜鬼屋探險跑出嚟驚見拖住嘅唔係原本同行者　之後發展更恐怖

這是我學生時期的故事，雖然我現在看起來像大學生，可也不得不承認是好幾年前的事了，我這人吶，膽子超級小，好奇心又超大一顆，反正只要有人說好玩我就會想去體驗……



文：管姓網友（發表於靈異公社）

而那陣子超多這種鬼屋探險的，我只記得那時候主題是校園，裡面的路小小的不大又很暗。

那時候的隊伍是一組6個人，怕走散所以要我們搭著前面的人的肩膀，只有帶頭有手電筒拿……

出來發現牽着的竟是「陌生人」 真正恐怖的卻在後頭（點圖放大閱讀）：

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前面我就說我是膽小鬼了，我走第三，整個過程很嚇人，我一直跟自己說是假的是假的是假的是假的，眼睛都在看地上。聲光效果超級好的，很可怕，第一個帶頭的又很愛鬧，一直上下亂照，照到什麼都在鬼吼鬼叫，出來的那刻我是用奔跑的。而且我出來才發現抓著的不是我的夥伴！

好，以上都不是重點，就在我們原本的6個人到齊之後，走在最後那位不知道在等誰，還看著出口，他說在裡面的時候有一個女生問他可不可以一起玩？他說好。可是後來隊伍亂掉，她也不知道去哪了，也都沒看到她出來，這狀況我完全可以理解，因為我也不知道什麼時候抓到陌生人跟我逃出來啊！

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可是這件事的後來，他回家後燒了三天，他說他一直夢到一個模糊的身影笑著重複「跟我玩」「跟我玩」「跟我玩嘛」，好像是家人帶他衣服去收驚才好的，收驚的阿伯就唸說，這種地方很容易聚陰的，年輕人愛玩也要看地方。

文章吸引不少網民留言：「妹，你這套衣服再加把蒲扇葫蘆，就像濟公師傅。」「很刺激！」「看起來像大學生這句話我笑了。」「有鬼……不要呼吸！」「抓著別人的手……」

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