靈異｜女學生遭閨密下藥供淫獸殘酷姦殺　因陽壽未盡化身S級凶煞

那年，我還住在舊的殯儀館旁。有天早上，對面店家發生了凶案。



文：余姓網友（發表於靈異公社）

有對中學夜間補習學校情侶，租屋在對面二樓。

他們借慶祝生日之名，約班上另一名女生到租屋處，慶生小酌……

慘遭閨密出賣供剛出獄大哥淫慾殘殺 獲賜菩薩黑令旗變超能索命鬼（點圖放大閱讀）：

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這名女學生，被閨蜜在飲料中下藥。然後，情侶借外出買飲料的說詞開溜，丟下昏昏沉沉的女同學，讓另一名甫出獄的幫派大哥淫慾。女生在昏沉掙扎中，踢到幫派大哥骨折尚用石膏固定的腿部。劇痛之餘，幫派大哥拿起一旁切蛋糕的刀子，痛下殺手，女生胸部以下被戳了二十幾刀後，血淋淋的放入衣櫃，死狀悽慘。

暗夜中， 屍體蜷蛐一再倒下，掉落衣櫃外地板。幫派大哥只好用草蓆包裹，從二樓屋後樓梯，托著屍體到一樓，再丟棄在巷子旁的樹下。天剛破曉，晨起運動的阿嬤，去掀翻草蓆，驚嚇暈倒，事情才爆發出來。台北刑事警察局，依血跡路線比對，請鎖匠開門，叫醒尚在睡覺的凶嫌，三小時後破案。

一年半後，鄰居用便宜的價格，買下這棟通往科學園區大馬路旁的樓房。鄰居說：「我又沒做虧心事，怕什麼？我又和她無冤無仇，有什麼關係？」鄰居想整修樓房內部，開電單車行。慎重其事的請南部紅頭法師來貼符作法。幾日後，電單車店老闆親自動手，大興土木，用電動工具鏟除二樓地磚。

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奇怪的事發生了。一日午後，老闆娘歇斯底里情緒失控，衝到對面店家，哀嚎狂叫的拍打鐵捲門。剎那間，驚動隔壁葬儀社的阿伯，里長也聞訊趕來幫忙。她家的鐵門電動遙控器明明有光源，但似乎失去功效，就是開不起來。葬儀社的阿伯用大型千斤頂，硬把鐵門掙起，兩三個男人迅速從鐵門下方鑽入屋內。

不久，救護車「伊嗚伊嗚」的來了，閃爍的警用電單車也陸續趕來現場。電單車行老闆被擔架抬出時，膛目圓睜， 臉部猙獰，嘴角如螃蟹般吐出泡沫。救護車離去許久之後，鐵捲門下彌漫著燒紙錢的濃煙。灰燼隨風飄揚，時而聽到法師搖動法鈴的誦懺聲。隔天中午，鐵門貼著「制中」（守喪），可見談判沒有成功。

傳說厲鬼凶煞，陽壽未盡，持有城隍老爺、地藏王菩薩黑令旗，能跨過障礙物，能聽極遠方音聲，能知他人心念造作。能在六塵境界中變現自在、飛行自在，不受時空限制。所以，左鄰右舍，除不勝唏噓外，相互告戒，忌口慎言，避免招惹口業被「抓替死鬼」。

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有一個禮拜天，以前老婆的同事Q毛，帶著他弟弟及其女友，約租賃管理公司的經紀來看房子。因為時間尚早，跑來找我聊天。Q毛天生具有陰陽眼，能看到超自然界不可思議的景像。他平常嘻嘻哈哈，古道熱腸，抱著仁慈救世度蒼生的態度，很受同儕歡迎。打開話匣子，我就背脊發麻，他們原來要去看「女同學」的凶宅。時也、命也、運也，非我之所能說也。我就眼睜睜的看著他們去對面掀起了鐵門，進入另一個境界。

經紀熱情揚溢、興高采烈的形容此地交通的便利性，隨即引領眾人跨步上樓。Q毛沒有隨眾人上樓，如癡如醉，呆呆佇立於遮陽罩下，宛如犀牛望月的看著二樓。直到樓上弟弟呼叫，Q毛才比手勢要在一樓抽煙講電話。據Q毛事後電話轉述：「因為鄰近（舊殯儀館），樓上老老少少、男男女女聚集成群。『女同學』慘綠臉龐，滿身血漬，怒目切齒，戟指咒駡，儼已然成為二當家。一定要報仇索命。」

在此奉勸各位年輕男女，請不要情緒用事，不要放縱自己，不要陷害別人。不要欺騙別人的感情、肉體、錢財，不要傷害她人生命，造孽會生生世世，永業難消。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】