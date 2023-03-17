車cam片｜入氣後未拔槍即駛走　的士司機態度惹議　網民斥面皮厚

各位司機到油站入氣後，緊記要檢查清楚是否已拔氣槍！近日網上流傳一段行車記錄器（車cam）影片，有的士於屯門新墟油站入氣後，未有察覺車身仍插着石油氣槍，加速駛離，結果扯甩石油氣槍管。影片引起熱議，不少網民批評的士司機下車了解情況，對油站職員手指指的態度，「自己冇睇清楚甩咗槍未就開車，手指指刀刀叉叉又點，咪又係要賠」、「自己衰咗仲唔覺得自己錯嗰下好嘢，面皮夠厚」。



網傳車cam片，有的士於屯門新墟油站入氣後，未拔槍就加速駛離。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該港男於fb群組「車cam L（香港群組）」發文貼出1段44秒影片，車cam顯示事發時間為周四（16日）晚上近8時，片主前方有輛的士正入氣，過了數秒，司機疑似以為已入完，未有察覺車身仍插着石油氣槍，立即加速駛走，結果氣管連接油站的接口被扯甩，放在一旁的滅火筒及標示柱被氣管彈至散落一地，同時聽到有把聲音喝止的士司機停車。

的士司機驚覺出事後，於油站出口位置停車，以及下車了解事件，隨後亦有名油站職員上前，司機狀甚不滿地指了指職員和攤開雙手理論。片主其後駛離油站，未知後續如何。

樓主於帖文揶揄，「的士哥哥你係得嘅，成日見到啲片以為外國先會有，估唔到就喺自己前面發生」，又補充說的士司機聲稱已付錢才駛走，樓主質疑油站職員「點解仲唔同佢抆槍」。

即睇事發經過▼▼▼

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影片引起嘩然，有網民指出，「男司機咁拉法，想炸咗個油站？」、「好彩無爆炸」。不少人批評司機下車後的態度，「嘩！好似仲想惡人先告狀喎！」、「自己X咗就話人哋，你自己都冇望清楚，抵賠啦」、「蠱惑仔慣常手法，先將責任推卸，再配合大聲夾惡，歪理在前，誰大誰正確誰惡！」。

不過也有網民認為油站職員也有一定責任，「若找咗數，支槍仍在油缸口，職員錯」、「車前無棍，DC（的士）佬點錯，都唔夠站員錯」。有網民猜測出事原因，「佢呢啲情況應該係噏錯枝槍號碼畀個職員聽，其實係幫人哋找咗數，但係自己部車仲入緊，所以先會出現咁嘅情況」、「正常未收槍，唔可以找數」、「搶到張靚單仲唔拿拿聲開車」。