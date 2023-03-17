搬屋發現「牆上滴下不明液體」　拆天花地板先知屋企竟係巨型蜂巢

英國一對夫妻搬到新家後發現牆壁上滴下不明液體，沒想到仔細一看竟然是蜂蜜，這才發現新家是一座大型「蜂巢」。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，41歲的凱特（Kate Dempsey）和丈夫搬進新家時就曾看過蜜蜂，不過當時兩人並沒有把這件事放在心上。

去年夏天非常炎熱，家中牆壁上開始出現深色的黏稠液體，凱特聞過之後一嚐，發現流下來的液體竟然是蜂蜜，這才知道這個家還有其他「不速之客」。

夫妻倆開始找尋蜂蜜的源頭，後來發現地板有許多蜂巢，而且不只地板有蜂巢跟蜂蜜，連天花板都裝滿了蜂蜜。

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一開始凱特想要請除蟲公司來協助清理蜂窩，但是協助清理的費用要價12000美元，因此凱特只好請朋友來家裡幫忙，戴上橡膠手套徒手清理所有蜂巢。

最後他們花了四週的時間才清理掉所有蜂巢，光是清理掉的蜂巢和蜂蜜就裝滿了20個大型的黑色垃圾袋。不過可惜的是這些蜂巢已經遭到飛蛾攻擊，所以所有的蜂蜜都不能吃。

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凱特說，在清理蜂巢的過程中，他們還曾經引來盜蜂。因為這種盜蜂靠搶劫其他群落的蜂蜜為生，所以某天早上一家人醒來才會發現家中滿是蜜蜂。幸好沒有人被這群盜蜂螫傷，現在家裡也在清理過後恢復正常的樣貌。

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