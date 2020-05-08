美遭新冠肺炎之災　殺人大黃蜂「空降」夾擊　部門籲民眾見蜂即逃

屋漏偏逢連夜雨，就在美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情確診人數超120萬的時候，2020又給美國人民加戲了，而且依然是恐怖片。近期據多家媒體報道：「殺手大黃蜂」入侵美國。

殺手？大黃蜂？入侵？是「變型金剛」叛變了，還是生物變異了？入侵自然指的是物種入侵，而「殺手」說的是Asian giant hornet，也被翻譯為大虎頭蜂（或「亞洲大黃蜂」）。

牠原本生活在亞洲，去年卻出現在北美，有着物種入侵的嫌疑。牠的形象就如同漫畫中的反派角色，自帶老虎黑黃條紋皮膚，看着就不好惹……

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大虎頭蜂「屁股」上的刺長6毫米，能注射大量毒液，相比北美本地蜂，牠的毒液劑量能達到7倍。牠的食譜也很狂野，除了樹汁和蜂蜜，還包括中型至大型的昆蟲，甚至會捕食蜜蜂、其他種類的大黃蜂，和螳螂。同時隨著這位巨型黃蜂走上熱門話題，這幾天網上還流傳著牠和老鼠幹架的視頻。

個頭大，能打架，帶毒刺，有毒液，在亞洲每年有數十人因牠去世，這些標籤也就讓大虎頭蜂戴上了「殺手大黃蜂」的花名。但說牠現在就開始大規模入侵美國，其實還言之尚早。

根據新聞報道，原本生活於亞洲部分地區的大虎頭蜂，去年卻被發現在美國華盛頓州出現過兩次，沒人知道牠們是怎麼漂洋過海來到北美的，極有可能在貨櫃箱坐了「順風車」。不過研究人員擔心，如果未來幾年內不能控制住牠們，很可能會導致牠們大量繁殖。那麼問題來了，只發現兩次，這根本算不上大規模的入侵 ，有什麼可緊張的？

其實是有前車之鑑，例如在2004年，亞洲的「墨胸胡蜂」進入到法國，2010年傳播到了西班牙，2011年傳播到了比利時，接着又用了不到5年時間傳播到了德國、英國，蔓延速度相當快。所以美國科學家們擔心，如果不及時進行防禦處理，大虎頭蜂可能會傳播到整個華盛頓州甚至更遠的地方。

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當牠們落穩腳跟後，可以飛離蜂巢9,000米甚至更遠去尋找食物，而這一過程很可能會對美國蜜蜂和本地人構成威脅。對人的威脅很好理解，雖然大虎頭蜂通常不會攻擊人，但如果受到威脅，依然會選擇動手。牠甚至可以刺穿養蜂人的防護服，刺痛+毒液會形成一種極為痛苦的組合，如同金屬刺入皮膚一般。

國外主播Coyote Peterson曾在節目中主動嘗試過被咬的感覺：咬完一口痛得他滿地打滾，並稱這種痛苦類似灼燒一般的疼痛，而且持續性很強，灼燒感覺持續3個小時，疼痛感持續接近36個小時，手臂腫了一大圈。

超過50次的叮咬，甚至會威脅到生命安全。加拿大的昆蟲學家John Swann解釋說，被蟄20次左右除了痛之外或許不會危及生命，但50至60次後就危險了。而且黃蜂這種生物本身就會反覆進攻叮咬，甚至還會釋放訊息素來吸引蜂群，呼叫更多兄弟發動更多進攻。當然，如果你對毒液過敏，只需要來一下就會出現過敏反應，然後就有可能聽到專業團隊的呼喚。

雖然聽着可怕，但畢竟大虎頭蜂不會主動襲擊人類。而相比大多數人害怕被牠們螫傷，一些養蜂人才是最鬧心的，他們害怕這些外來生物會摧毀本地的蜂巢。正如上文所說，大虎頭蜂吃各種各樣的昆蟲，而且很喜歡吃蜜蜂。

大虎頭蜂欺負北美本地蜂就跟開無雙差不多。當牠們遇到蜜蜂時，會用下顎攻擊蜜蜂，並將其頭部咬下來。一隻殺手大黃蜂每分鐘可以幹掉40只蜜蜂，一個半小時，「一群殺手」能夠解決掉整個蜂群的工蜂。當「士兵」被殲滅後，這些殺手會佔據蜂巢，以幼蟲為食，並且將食物餵給自己的孩子。

這聽着就像是小蜜蜂的滅頂之災，但在亞洲，與大黃蜂共同生存的日本蜜蜂就有著有著禦敵的本領。牠們會引誘大虎頭蜂進入蜂巢，然後蜂擁而上，將其圍困在蜂球中間，接著通過提高球體內部溫度轉守為攻，實現反殺。

但問題是美國養蜂場裏用的都是歐洲蜜蜂，根本沒有進化出這種應對技巧，面對「殺手黃蜂」也就束手無策，而這也就是物種入侵的可怕之處。所以在發現大虎頭蜂的蹤影后，科學家決定立刻採取行動。華盛頓州農業部不僅呼籲人們小心大虎頭蜂，遇到趕緊跑，也在向民眾徵求蹤訊信息，不僅要全面搜尋，還在不斷設置陷阱，準備獵殺大虎頭蜂。因為4、5月份正是牠們築巢、擴散、繁殖的時候，爭取能夠一波將這種入侵物種扼殺在萌芽狀態。

雖然大虎頭蜂凶名在外，還有一部分科學家認為沒必要過分擔心與恐慌。因為去年美國看到的大虎頭蜂，都是單獨出現的，而美國國立自然歷史博物館的昆蟲收藏經理Floyd Shockley認為，這些孤立的報告不足以構成全面入侵的結論。另外不少昆蟲學家們認為「殺手」這個綽號也過於誇張，人家是出門捕食、吃飯，而不是專門為了殺人，這可能會導致人們對昆蟲產生過量的恐懼。

說起吃，隔壁的日本網友可能已經流下口水，因為在日本部分地區，據說這種大黃蜂既是威脅又是美味，吃法包括燒烤、泡酒等等。但顯然美國網友不會有這麼好的胃口，很多人情緒複雜，既興奮又無奈，畢竟疫情還沒走，又迎來這個不確定的「炸彈」。當然也有人麻木了：疫情確診都突破百萬了，誰還在乎這幾隻蟲子？

甚至也有網友開始猜測，下一波末日新聞會是什麼。例如有人說會出現陸地鯊魚，上門吃人的那種；還有海底霸王龍，制霸海面；也有預測會是沙雕，6月份即將從天空進攻人類；也有網友感覺，下一次將會是終極審判……總之，現在國外的網友們正頻頻發問：2020還能更糟糕一點嗎？冥冥之中，似乎有一個聲音，在像連續劇一樣不定期的更新告訴大家：還真有可能。

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【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】

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