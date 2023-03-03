人靚真好！日本索爆格鬥家詐騙被捕　受害人阿爸竟咁做令網民O嘴

預定3月5日表演賽復出的日本正妹格鬥選手岡本璃奈目前正加緊備戰，先前一直在各健身房訓練，沒想到她24日竟現身那須川天心爸爸的健身房練拳，讓網友大呼心胸實在是太寬大了。



28歲的岡本璃奈去年12月因遭人指控，偽造格鬥選手那須川天心vs.武尊的比賽簽名海報，且以9.99萬日圓在網上賣給粉絲，被兵庫縣警察逮捕。

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事發後她不僅公開道歉，且聲稱自己也是受害者，還損失了1500萬日圓，因而沉寂了一陣子，2月初她在社群媒體發布練拳的影片決定振作重返擂台，並暗示可能赴海外發展。

岡本璃奈24日到那須川天心的爸爸、那須川弘幸所開的健身房訓練，那須川弘幸還在推特貼上一群人合照與打拳照片，並寫道：「岡本璃奈很努力與大家一起吶喊、揮汗練習，希望大家多替她加油，期待她的復出。」

對此，不少日本網友留言幫她加油，希望岡本璃奈能重新站上擂台，但也有人虧那須川弘幸此舉實在是太過慷慨了，連偽造自己兒子簽名的人都幫忙。

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