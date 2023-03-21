中頭獎$900多萬！請表弟代領卻遭霸部份款項　網民：不要考驗人性

中頭獎你會和親人分享好消息嗎？內地有男子前年中了一等獎，獎金逾800萬人民幣（逾912萬港元），因為疫情防控因素無法親身領取獎金，所以請表弟幫忙代領，不料對方卻強佔部份款項，將其中逾119萬人民幣（約136萬港元）據為己有。男子為討回款項，將表弟怒告上法院。事件惹來網民關注，紛紛表示不解，「不明這事為什麼要委託」，有人更質疑事件只是博彩公司的銷售技倆。



張男家屬代為賠償，當場付清120萬元人民幣的款項。（法院圖片）

內媒報道，江西趙姓男子於2021年12月購買彩票，很幸運中了一等獎，獎金高達800多萬元人民幣，由於防疫措施所限，只允許1人前往領獎，趙男便委託表弟張男代勞。不料獎金傳入銀行賬戶後，表弟卻將其中119萬元人民幣據為己有，趙男憤而提告。

當地法院審理後，判處張男需要歸還趙男共120萬元人民幣（約137萬港幣），不過張男拒絕執行法院判決，因此被強制拘留。張男家屬最後只好代為賠償，並當場付清120萬元人民幣的款項；張男涉嫌以「隱藏轉移財產方式逃避執行」犯罪，被移送公安機關偵查。

審理案件的法官提醒，由於彩票不記名、不掛失（遺失後到原發機關登記，聲明作廢），無論委託他人領獎還是購買時都需謹慎對待，完整準確地表明委託購買的意思、明確約定委託事項、支付報酬等，並保留相關證據，以便發生糾紛時，能有效維護彼此權益。

網民認為事主是自作孽，「想不明白這事情為什麼要委託？」、「怕離婚的時候算夫妻共同財產吧，結果防了老婆，沒防住兄弟」、「不要考驗人性」，有人則揶揄表弟「敬酒不吃，吃罰酒」。惟有人質疑是博彩公司的銷售技倆，為騙人買彩票而已。