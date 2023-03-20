老人家內地來港不適送院　女子呻：沒服務態度可言　普通話難溝通

香港公營醫療系統長期供不應求，急症入院也可能要經過漫長的等待。最近有內地網民就在小紅書分享「在香港叫救護車去公立急診是什麽體驗」的文章，指家中老人家早前在酒店忽然冒冷汗、頭暈及臉色發白，惟救護車在17分鐘後才到場，最終由身體不適至與醫生見面，共花了約2小時，以及1000多元，所幸最後有驚無險。樓主慨嘆道，明白公立醫院「肯定沒有什麼服務態度可言」，加上語言問題，一旦遇上緊急醫療事件，「就會希望自己能去養和這種私立」。



最近有內地網民就在小紅書分享「在香港叫救護車去公立急診是什麽體驗」的文章，談到家中老人家來港後身體不適，並叫救護車送急症室的經過。（小紅書圖片）

樓主在小紅書發文記錄該次經歷，指事發當天早上6時，她與老人家來港探親並住在酒店，其間老人家大腿抽筋，加上急着站起來，突然心跳加速和渾身冒冷汗，甚至頭暈及臉色發白。她趕緊讓櫃台職員幫忙叫救護車，其後職員上門了解病人狀態和病史，由打電話至救護車到場，共經過17分鐘，樓主不清楚這速度是否迅速，但認為假如病人情況嚴重，「十幾分鐘的時間，作為家屬我一定還是會很着急」。

由於病人狀況其後已稍為好轉，樓主稱救護人員到場後也沒有特別着急，花數分鐘登記信息，送往東區醫院，從事發到醫院一共50分鐘。到達醫院後，樓主排隊掛號後拿到「次緊急」的籌號，形容說接下來便是漫長的等待，病人先做了心電圖，等了1個多小時後，最終於8時許見醫生，交談了一會便回到酒店休息。至於花費，因為病人屬來港探親，掛號時支付了1000多元，「救護車和心電圖都沒有花錢」。

樓主最後分享自己的感受，雖明白公立醫院沒有服務態度可言，加上以普通話溝通，過程不太順暢，因此在緊急情況下，還是希望能到私家醫院。（資料圖片）

樓主最後分享自己的感受，雖明白公立醫院沒有服務態度可言，加上以普通話溝通，過程不太順暢，因此在緊急情況下，「就會希望自己能去養和這種私立」。她又自責今次來港忘記了幫老人家買保險，「有了保險，遇到突發事件，可以直接打車去附近的私立，可能可以爭取更多的時間，服務也會更好一些」。

不少網民在文章下留言，分享過去到香港公立醫院的經歷，「我心臟病發被送去，就先檢查一翻後確認不是很緊急就放到一邊等了6個小時才能進去看醫生，分流是給我緊急，也要等這麽多，所以往後我只去私立不去公立」、「沒有香港永久身份證不如直接打車去養和醫院」，也有認為支出和等候時間與內地差不多，「我在內地的醫院急診最長時間是等過10小時」、「還好，內地去一趟醫院也基本1000打底」。