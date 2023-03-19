學生賣旗要跑數？學校通告標明太少善款或不獲證書　網民話有原因

參與慈善活動最重要的是有助人的心，近日網上流傳教會學校通告，向參與賣旗籌款的家長及學生講述活動詳情，當中列明若學生沒有售旗或交回的旗袋僅有極小量的善款，將不會獲大會頒發嘉許證書。相關安排引來家長及網民熱議，有人認為通告列明的條件給人「賣旗都要跑數」的負面印象，但亦有家長指出，的確有家長只為證書而讓子女報名，實際上卻不親身參與服務，該要求只為避免這類情況。



網上流傳教會學校通告，向參與賣旗籌款的家長及學生講述活動詳情，當中列明若學生沒有售旗或交回的旗袋僅有極小量的善款，將不會獲大會頒發嘉許證書。（fb「土瓜灣之友」圖片）

「乜咁衰㗎咩？小朋友好慘。可惜我唔近，買唔到旗。」多個facebook群組轉發相片，顯示1張疑屬幼稚園派予家長的通告，講解3月18日舉行的賣旗活動詳情，指示各級學生及家長按指定時段返校領取旗袋和物資包，並於活動完結後自行前往指定地點交還旗袋，以及領取嘉許證書。不過通告上列明，若學生「沒有進行售旗」，或被發現「旗袋只有極小量的善款，如只得數個硬幣」，則有機會不獲發嘉許證書。

通告曝光後引來家長及網民熱議，不少人質疑賣旗本屬自發參與的慈善活動，但校方卻列明獲得嘉許證書條件，難免令人有「賣旗都要跑數」負面印象，「搵得少都歧視」、「小朋友都係義務性質，畀少少鼓勵都咁計較」、「不如講明最少要有幾錢喺錢袋入面？」。

不過亦有網民指出，校長規定有其原因，「老實講，有啲家長只為打卡而無實際做，我諗佢防止呢啲人啫」、「有啲純粹幫啲小朋友拎證書入小學，拎完旗袋食早餐、行街，差不多時間先入啲錢落去」、「坦白講係有家長交行貨為張證書，今早10點落街，見到有一堆家長已話收工交袋，佢全程玩電話打字，個小朋友又唔知做乜，呢張嘢其實又幫唔到你乜嘢，唔想做不如唔好參與」。