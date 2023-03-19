的士乘客關口急上車趕赴醫院　司機盡人事「全程劈住去」獲讚好心

親人離世時未能在身旁陪伴是不少人的遺憾，有的士司機近日發文，指有乘客在皇崗口岸上車，焦急表示要趕赴醫院。雖然乘客未有明言詳情，司機亦心知不妙，決定為人為到底，形容「全程超速劈住去」，甚至做好被扣分的準備，期望對方能趕及醫院處理要事。帖文一出，不少網民也紛紛留言大讚司機好心，「今日有能力幫到人，他日都有人幫返你」。



有的士司機近日發文，指有乘客在皇崗口岸上車，焦急表示要趕赴醫院。雖然乘客未有明言詳情，司機亦心知不妙，決定為人為到底，形容「全程超速劈住去」。（資料圖片，非涉事車輛）

「今日呢張單我預咗跌分。」該名的士司機於facebook群組發文，分享工作經歷，指日前有乘客凌晨12時許於皇崗口岸上車，「個客氣羅氣喘」，甫上車便要求經大欖隧道前往瑪嘉烈醫院。開車後不久，乘客就收到語音訊息，「對方好焦急叫佢『快啲嚟醫院啦』」，司機雖不清楚詳情，但也深知不妙，因此決定盡力以最快速度將對方送往目的地。

司機指出，該名乘客的行為舉止明顯透露他因急事前往醫院，「未到佢已經擺低錢畀我」，他雖未有開口詢問，也估計到並非開心事，只能盡力為對方爭取時間，「從倒後鏡望一望個客面容焦急，雖然唔知道發生乜嘢事，安慰嘅說話唔識講，能夠做嘅劈住去啦，全程超速」、「落車你一枝箭跑入急症室，希望你的朋友冇事啦」。

司機從乘客的行為舉止估計，對方因急事前往醫院，只能盡力為對方爭取時間，甚至被扣分也早有心理準備。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

不少網民看過帖文也大讚司機心地善良，願意為他人設想，祝福他不會因一時超速而被罰，「如果不幸被影相，當做善事，幫到有需要的人，有時候錢是買不到的喜悅」、「你心地好，一定影唔到你，師兄放心」、「馬路天使，加油！下次盡量安全地快」、「揸夜更周時有呢啲，盡力就好」。

亦有不少同業分享類似情況，「我都試過個阿媽帶兩個細路上車，去乜乜醫院，全程索晒鼻水係咁叫唔該快啲，心都實埋唯有盡踩」、「半夜兩點，車客去屯門醫院，超就一定有，只希望能夠幫到佢哋」、「我揸夜更，一上車就喊又或者成家上車一個係咁喊嘅話去醫院，我都會盡我所能幫到盡踩」。