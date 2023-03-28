移民英國尷尬｜首遇陌生人搭訕開心　港女驚悉真相崩潰　結局超絕

【移民英國／須知／張敬軒演唱會2023】陌生人搭訕，隨時有古怪？有移民英國港女於網上發文表示，近日在英國第一次被人「搭訕」，原本以為是有什麼超展開劇情，詎料對方開口發問後令她驚悉真相相當尷尬，「等我仲沾沾（自喜）咗陣」。



有移民英國港女表示，近日在英國第一次被人「搭訕」，原本以為是有什麼超展開劇情，詎料對方開口發問後令她驚悉真相相當尷尬。（示意圖／gettyimages）

該移民英國港女日前於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文指，「第一次俾人搭訕，等我仲沾沾（自喜）咗陣」，並標籤了「#好大陣燶味傳入我的鼻」、「#軒公冇陰公」。

從樓主上載的私訊對話截圖見到，該陌生人問她「你好，你買到張敬軒演唱會飛嗎？」。原來陌生人是在銷售張敬軒演唱會門票，驚悉真相的樓主約1小時後回應一句「唔係佢粉絲」，終結了對話。

樓主上載的私訊對話截圖。（Facebook群組「英國香港人生活交流區」）

帖文引來移英港人熱議，笑言「真係冇陰公」，又認為應對「炒黃牛飛」行為說不，「蟹到要主動搵客咁慘」、「答佢話買到好多，問佢要唔唔飛，原炒價放」。也有人認為可能該陌生人剛巧有事未能出席張敬軒演唱會，才會出售門票，以免浪費，「人哋可能只是突然有事」。

香港歌手張敬軒3月16日起，在英國倫敦逾百年歷史殿堂級場地Royal Albert Hall舉行一連3場《The PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》演唱會，是首位華人歌手在Royal Albert Hall連開3場演唱會。