9年情已逝　前男友拍拖5個月閃婚　「女阿牛」出席婚禮現心酸一幕

「成婚之前一刻才趕到，難得你來通報才知道，往日共你追憶永遠是好，怎能預計似這般難共你同偕共老…」陳奕迅《阿牛》一歌道出不少傷心人出席「前任」婚禮的心情。印尼都有「女阿牛」的真實慘事，該名女生與拍拖9年的男友無法修成正果，對方更與交往僅5個月的新歡結婚，明知「愛郎結婚了，新娘不是我」，「女阿牛」仍然大方出席婚禮送上最後祝福，但期間一時感觸傷心落淚，哭到雙眼紅腫，身旁友人見狀不斷作出安撫，過程被其他人拍下，並上載至社交網站，事件更多間媒體報道事件，許多網民都祝願女生日後能找到幸福。



印尼「女阿牛」出席前度婚禮時忍不住流下眼淚，哭得眼腫。（Twitter「Nanti Kita Misuh Tentang Hari Ini」影片截圖）

印尼「女阿牛」和前男友交往9年，最後分手收場，對方隨後另結新歡，交往僅5個月便結婚，女生大方出席婚禮，為前男友送上祝福，豈料婚禮進行一半時，她以為可以「別傷心，仍能恰當大方去做人」，但見到台上新娘不是自己，始終「不甘心，明明不開心，就是不甘心」，根本未能放下這段逝去的感情，忍不住流下眼淚，最終失控大哭得雙眼紅腫，身旁友人見狀不斷摸頭安慰，試圖平穩其情緒，她亦努力露出微笑，並用紙巾抹走眼淚，這一幕令人心酸不已。

前任男友和交往僅5個月的新歡結婚，名副其實是「愛郎結婚了，新娘不是我」。（Twitter「Nanti Kita Misuh Tentang Hari Ini」影片截圖）

「女阿牛」梨花帶雨的過程被其他人拍下，並上載至Twitter，片長約14秒，引來大批網民討論，觀看次數超過6.5萬，當地多間媒體亦報道事件，網民紛紛留言「既然前男友不是對的人，再傷心也沒有用，希望日後遇見對的人」、「自己見到前任和其他人結婚會很傷心，不應參加婚禮，不要讓自己不開心，也不要破壞對方婚禮」。

（綜合）