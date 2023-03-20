13種史前病毒復活「確實能感染人類」醫生舉3實證警告隨時爆疫

全球暖化日漸嚴重，異常氣候也越來越常出現，各界專家都謹慎看待。對此，台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在社交平台上發文，表示只要人類把地球持續加溫，凍土持續融化，喪屍病毒恐怕在未來重新出現在地球上。



「喪屍病毒，來了！」黃軒18號在社交平台上發文，表示古老冰凍地面隨著氣溫上升，逐漸失去其「永久凍土」的標誌，會有越來越多現代人類從未遇過的病毒出現在地球，而這些病毒曾經被冰凍數萬年，具體地說是2萬7000年到4萬8500年左右。

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黃軒透露有歐洲研究人員在挖掘西伯利亞永久凍土時，發現並復活13種史前病毒，研究人員稱此病毒為「喪屍病毒」。此外，研究人員發現這些喪屍病毒復活後仍具有感染力，大家開始擔憂後續感染會有更大問題：「這次的研究，只觀察到喪屍病毒能感染變形蟲而已，但是在諸如永久凍土等環境中，確實存在能感染人類的病毒。」

黃軒指出過去確實有研究團隊在凍土層發現能感染人類的病毒或細菌，像是1997年時，科學家在阿拉斯加永凍土掘出的女屍身上，發現有1918年西班牙流感的病毒株；2012年時，還有科學家證實在冰凍300年的西伯利亞女木乃伊身上，發現天花病毒的遺傳基因殘跡。

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黃軒坦言人類免疫系統從未遇過這些喪屍病毒，也有專家強調：「引發下一次大流行的可能性機率，應該不會是零。」最後，黃軒提醒大家都要小心，把喪屍病毒視為一個未來的風險：「也許不在我們這一代（也有可能是我們這一代），可能是下一代，只要人類把地球持續加溫，凍土持續融化，喪屍病毒出現，就有可能也無處不在了。」

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