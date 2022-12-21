末日博士魯賓尼警告「經濟風暴」將臨籲離股市　避風港在此

有「末日博士」之稱的紐約大學斯特恩商學院（Leonard N. Stern School of Business）教授魯賓尼（Nouriel Roubini，又譯作魯比尼、羅比尼）警告，世界正處於慢動作的脫軌模式。



面對許多過去未曾存在的重大新威脅，但人們的因應措施卻太少，全球和美國經濟都將陷入衰退。

投資人應避開股市，選擇短期債券、黃金等貴金屬、甚至是購買土地，安度即將到來的經濟風暴。

稱美國對中國管制先進半導體的後果超乎大家想像 點圖放大閱讀魯賓尼的分析及建議：

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羅比尼日前接受英國《金融時報》（FT）專訪時表示，他在央行升息對抗通脹之前，就已持悲觀論調，「決策當局或華爾街的共識一直都是錯的，首先，他們說通脹將是暫時性的，然後討論通脹攀升是差勁的政策、還是壞運氣造成」，例如俄羅斯入侵烏克蘭和中國清零防疫限制導致的供應鏈震撼。

FT指出，現在市場共識是經濟將陷入六個月的衰退，但魯賓尼再度不認同，「不，不會有短期和淺薄的衰退，（衰退）將是深度且長期的」。

他指出，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、華爾街、倫敦金融城都說，「嘿，我們將會軟著陸，但是過去60年的美國貨幣史中，從沒有過在通脹高於5%（目前為7.1%）、失業率低於5%（現為3.7%）的情勢，然後要升息對抗通脹的情況下，還可以軟着陸，經濟總會硬着陸」。

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羅比尼說，歐洲的情勢「糟多了，英國已陷入停滯性通脹，通脹率高於10%，就連英格蘭銀行（BOE，央行）都預期經濟至少會負成長五季…英國人又用脫歐搬石頭砸自己的腳，所以還會有另一波停滯性通脹震撼」。

他說，「這次真的不一樣，但為相較於過去75年的相對和平、進步且繁榮的時期，因為在過去75年之前，人類史就是一部飢荒、戰爭、疫病及種族屠殺等事件的歷史，過去75年是例外，不是常態」，現在「有許多前所未見的重大新威脅，正在成形，而我們的因應卻非常少」。

魯賓尼認為，全球和美國經濟正面臨兩大威脅，首先是美中緊張升高，可能導致更多貿易戰和去全球化，加劇全球通脹，而且他在10月美國全面對中國大陸管制先進半導體時，就認為第三次世界大戰已開始了，這種貿易敵意將無遠弗屆，因為很快所有東西都會配備晶片，他指著一瓶氣泡水說，「就連瓶子都將有5G晶片」。

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另一個威脅是債務問題。由於公共和民間債務已如此之高，佔全球國內生產毛額（GDP）比率從1999年的220%，攀高到2019年的350%，由於央行升息抑制通脹，債務成本正在飆高，可能導致債務危機。

他在被問到最能反駁他悲觀論調的事物時，認為是科技，他看好核融合的前景，但主張「將需花上15~20年，但15~20年後，我們就完了（we are doomed）」。

針對投資人，魯賓尼再度認為該避開股票，選擇短期債券、貴金屬等黃金、甚至購買土地。雖然利率升高已導致房地產價格跌，但魯賓尼認為央行將會退縮，只要土地對環境變遷有韌性，會是不錯的避險資產。

不過，他確實也對自己的悲觀前景提出警告，他知道人們把他形容為「壞掉的時鐘」，「一天總會正確兩次」，但「沒人能一直正確預測未來」。他2020年曾警告美國和伊朗可能開戰。

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