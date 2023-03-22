單親爸$3500徵屋短租　稱與2女團聚另提1要求　網民批賣慘開價低

每個人生活處境都不同，有苦自己知！有單親港爸於網上發文表示，由於很大機會準備上公屋，並打算接回2名女兒一同居住，故徵求屯門短期租盤，惟他開價僅3500元月租，兼且另外要求有基本傢俬，網民直言「3500蚊，10成都搵唔到」、「$3500，村屋都難」，甚至有人批評他離地賣慘。港爸其後回覆網民說，別人不了解其處境不應武斷去批評，直言：「有頭髮無人想咁嘅！」。



有單親港爸於網上發文，徵求屯門短期租盤，惟他開價僅3500元月租，惹來網民批評離地賣慘。（《戇爸的禮物》劇照）

該單親港爸於fb群組「自己物業自己放，租買免佣」發文指出，因原住地方業主問題，他被迫於本月內要遷離。由於「好大機會準備上公屋」，但確實時間仍未有待當局處理，加上準備接2名女兒團聚，一同居住，故徵求3人短期租盤。

港爸寫道，「徵屯門業主盤短期租，預3500內，望有基本傢俬，一按一上！（即交各1個月按金及租金）…望得到有心業主街坊幫助可以有個地方落腳，咁囡囡可以得閒返嚟幾日都可！百鬆呎實用都可！」。

不少網民直言3500元難以租住到理想單位，「3500仲要有基本傢俬，可以3個人住，都睇怕冇乜可能」。（示意圖／資料圖片）

不少網民直言3500元難以租到理想單位，「$3500仲要有基本傢俬，可以3個人住，都睇怕冇乜可能」、「$3500，幾十尺仔一張床隔籬就廁所廚房掛，廁所同廚房無分離嗰種掛」、「$3500難搞啲，元朗啲平房可能有機會，不過好荒蕪」、「$3500真係難，深水埗嗰啲劏房可能好雜，建議盡量搵下有冇咩NGO幫手先」、「前幾日見到元朗短租都要$4500，希望你搵到啱心水啦」、「2按1上好似係公價喎」。

有網民質疑樓主欲賣慘博平租，「租屋都要賣慘情」、「3500蚊仲想同兩個女一齊住？得閒先翻嚟幾日，有手有腳都租到間$8000、$9000啦，博可憐？」。有網民撐樓主說，「啲留言真涼薄，唔幫都唔使踩幾腳…人哋都係求下幫助，香港人真係冷血」、「樓主，幫你打打氣！希望你生活盡快回復正常！」。

樓主其後回覆網民表示，在疫情下捱了兩年多，別人不了解其處境不應武斷去批評，無奈道「難道真係掉低兩個女喺孤兒院咩？」、「有頭髮無人想咁嘅！」。對於有網民提議向婦女會尋求協助或申請過渡性房屋，樓主說因自己不是婦女，所以支援上會有分別，而他的家庭處境並不符合申請過渡性房屋資格。