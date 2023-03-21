癸卯黑兔年閏二月殺到！俗語有云逢閏年減壽　專家1招補陽氣開運

撰文：聯合新聞網
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【閏二月／春分】今天是「春分」，明天（22日）迎來農曆閏二月，台灣民俗專家廖大乙表示，閏年在民俗上被視為「歹年冬」，可把握「春分」補運招財，有5個生肖時運低，閏二月要當心，行事應謹慎保守；並遵守閏月「作頭不作尾」習俗，若農曆二月出生，切記閏二月不要過生日。

廖大乙指出，今天是24節氣中的「春分」，晝夜時間等長，而春分「祭日」拜太陽讓農作物生長，秋分「祭月」謝太陰助秋收好過冬，不難看出，春分生機盎然，建議能把握今天曬太陽，面對太陽深呼吸，補陽氣也吸收正能量，有助開運招財。

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此外，俗語有云「三年一閏，好壞照輪」，閏年在民俗上被視為「歹年冬」，甚至因天數拉長會減壽，有了「逢閏年減壽，遇上閏月要添壽」的說法。

廖大乙說，癸卯兔年由「水兔」當值，也稱「黑兔」，有2個「立春」分別在農曆正月14日和12月25日，又逢3年1次的閏年，形成特殊的「黑兔雙春閏二月」，時運較低的正沖太歲屬兔、雞，偏沖鼠、馬及小偏沖肖龍，5生肖要更要小心。

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尤其，明天迎來閏二月，建議屬兔、雞、鼠、馬及龍者在閏二月行事應低調謹慎，凡事小心留意，火氣別太大，要克制脾氣，求安然順遂；而今年是雙春年，易有爛桃花，閏二月前半月又是乙卯桃花月，感情盡量保守，以免招爛桃花惹禍上身。

此外，傳統習俗上，閏月「作頭不作尾」，若是農曆二月出生，又習慣過農曆生日，切記不要在閏二月過生日，避免招厄帶衰。

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閏二月有什麼禁忌？「黑兔年」又是什麼？

廖大乙說，癸卯兔年由「水兔」當值，也稱「黑兔」，有2個「立春」分別在農曆正月14日和12月25日，又逢3年1次的閏年，形成特殊的「黑兔雙春閏二月」…點擊連結了解2023「黑兔年」是什麼

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