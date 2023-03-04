職場生肖｜耕耘多年終有收成！屬虎、豬4生肖2023年事業大有起色

這年頭，搞甚麼都不如認真搞事業來得實在。口罩3年，能有一份養得起家、供得起房的事業實屬難得，自然要珍惜再珍惜。



在2023年中，你的事業會有甚麼驚喜的起色嗎？你會是事業超順的那個嗎？

以下4個生肖的打工仔，今日不妨把握機會，為事業發展再拼多一分勁！（按圖了解）

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第四名：生肖虎

事業方面機遇將出現，但也會有較多考驗、挑戰伴隨而來。此年工作中容易遇到攔路虎，兩虎相遇，肖虎者須得以更強烈的決心去反抗，才能贏得勝利，也將有機會因此獲得上級的青睞、嘉獎。農曆二月、十二月會有職場貴人出現，謀事更輕鬆。農曆五月，職場中會有小人出現，肖虎者不可輕信同事的話，凡事留個心眼，更易避開職場陷阱。

第三名：生肖豬

官祿運走高，肖豬者個人的才華能力將得到最大的釋放和展現，雖然也要面對強有力的競爭者，但其並不會掩蓋肖豬者的光芒。此年技術過硬或是高級職稱的肖豬者有獲得晉升的機會，尤其在農曆八月、十二月要多加關注晉升信息。肖豬者此年要注意的是，切勿只盯着自身利益，若不能和上級、同事友好相處，可是會削弱好運，變有利為不利。

第二名：生肖狗

肖狗者將會在2023年擁有較為平穩的官祿運，職場上諸事順利。此年工作開展多有合作之相，或是需要團隊力量來進行，肖狗者若能盡力維繫良好的人際關係，行事可事半功倍。也能夠和上級保持融洽的關係，促進手中事務向好的方向發展，升職加薪勝利在望。處於管理層的肖狗者要注意，此年壓力會和升職機會同時來到，要提早做好準備。

第一名：生肖羊

官祿運旺盛，肖羊者事業發展機遇很不錯，工作業績表現亮眼，能夠得到認可，利於謀劃心儀職位。上半年運勢有起伏，不宜進行長久規劃或是周期較長的工作事務；下半年運勢穩穩向上，更有貴人暗中相助，在晉升方面謀事、參加進修考核會更為順利，此時肖羊者大膽爭取，容易獲得好結果。

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