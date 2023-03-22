夫妻檔販毒　網紅妻偕表侄私奔搶生意　綠帽漢嬲爆舉報3人同被捕

美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）講述男主角「中途出家」製毒販毒，同時面對妻子出軌等人生問題，最終兩夫婦分工合作經營「毒品王國」，現實無獨有偶，竟然出現類似案件！浙江省一名中年漢早前認識一名有販毒和吸毒案底的甜美「女網紅」，兩人墮入愛河閃婚，隨後妻子不但重操故業，更提出「夫妻檔」經營，中年漢自此「出錢出力、邊吸邊賣」。

不過「好景不常」，中年漢的一名癮君子表侄有次上門打招呼，引來嬌妻「青睞」主動勾搭，兩人不但私奔，而且另起爐灶「搶生意」，甚至封鎖中年漢所有聯絡方式。「慘帶綠帽」的中年漢憤而向公安舉報兩人所作所為，但變相同時自首，最終3人被捕，「毒品王國」徹底瓦解。



綠帽漢報案舉報妻子和自己表侄的所作所為，但變相自首，最終3人被捕，「毒品王國」徹底瓦解。（網上圖片）

「被帶綠帽」的代姓男子本身安分守己，在浙江省台州市經營一間牛場，數年前離婚，小朋友跟隨前妻生活。代男一直過住單身生活，直到2021年8月，他在網上結識一名比自己小7歲的姜女，由於對方長得甜美，即使明知她干犯販毒和吸毒而剛剛出獄，代男仍然愛上對方，兩人拍拖閃婚，代男更對妻子言聽計從，名符其實「愛妻號」。

姜女平時興趣為拍攝短片，憑住甜美長相俘虜一大批粉絲，到了2022年11月，姜女發布的數條短片獲得多名網民注意，自此踏上「網紅」之路。不少網民通過私訊了解到姜女的過去，部分人主動告訴姜女「有貨」，更有網民直接問姜女「是否有貨」，當有了買家和供應商，姜女打算重操舊業，但自己剛出獄不久，身上沒有資金，於是她向丈夫提出不法生意的提議。代男對妻子千依百順，兩夫婦遂前往成都，和一名劉姓供應商見面，但由於雙方互不信任，所以交易失敗，代男其後載住姜女到重慶，向另一名供應商購買22克冰毒。

出軌私奔導致3人被捕，黑褸人士相信是綠帽漢的妻子。（網上圖片）

兩人剛從重慶回來不久，本來交易失敗的劉姓供應商再次聯絡姜女，希望出批大貨。雙方約定在臨海高速服務區交易，但姜女擔心對方「出古感」，於是提出試貨，甚至吩咐丈夫姜某擔任「白老鼠」。在妻子的勸說下，代男首次接觸冰毒，當妻子問到「什麼感覺？」時，代男形容「暈乎乎的」。姜女確定貨物沒有問題，叫丈夫出錢購買30克冰毒，確定貨源後，兩夫妻分工合作，姜女負責聯絡買家，代男負責收錢、送貨和發貨。

當地警方拘捕綠帽漢的妻子和表侄，並在現場搜出冰毒等證物。（網上圖片）

「毒品王國」本來經營順利，卻於2022年底出現暗湧，代男1名表侄有一日前往其住處，姜女在聊天中得知對方是「同道中人」，頓時對表侄產生興趣，隨後更主動表白：「我喜歡你，我們還能一起吸食冰毒」。表侄當然一口答應，到了今年2月，兩人封鎖代男所有聯絡方式，繼而一起私奔，姜女在路橋租房，和表侄一起生活，甚至「邊吸邊賣」，表侄更取代代男曾經的工作，協助姜女收錢和送貨。

代男得知遭到兩人背叛，決定展開「報復」，向黃岩公安分局寧溪派出所報警，「警察同志，我老婆和別人跑了，我要舉報他們吸毒」。公安進行調查，民警本月14日在路橋拘捕姜女和表侄，並在現場搜出冰毒，代男因涉案其中一同被捕，目前3人涉嫌吸毒和販毒接受扣查，案件仍在調查中。

（綜合）