沙田現怪蟲？家中湧現啡色怪蟲求救　網民認出恐怖真身驚呼：大鑊

家裏現恐怖怪蟲，隨時大件事？有沙田街坊於網上群組發文，指於其家中家俬底發現一堆深啡色怪蟲，驚訝求問其他網民「唔知咩蟲，求解答」。網民看後認出「怪蟲」真身其實是「木蝨」，直指「你大鑊喇，好難搞」，亦有人建議用滅蝨劑，但明言是「長期戰鬥」。



有沙田街坊於網上群組發文，指於其家中家俬底發現一堆深啡色怪蟲。（Facebook群組「沙田之友」）

該沙田街坊於Facebook群組「沙田之友」發布多段影片，指最近在家中家俬底下發現一埋呈深啡色怪蟲，於是向網民求救，「最近喺屋企嘅家俬底發現呢啲野，但唔知咩蟲，求解答，謝謝」。

從樓主上載影片見到，木製家俬底部多處都有這種深啡色怪蟲依附，畫面相當嚇人。

【慎入】湧現怪蟲情況▼▼▼

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不少網民看後大呼恐怖，也有網民認出「怪蟲」真身其實是「木蝨」，提醒盡早處理，「你大鑊喇，呢啲係木蝨，好難搞，專匿埋喺啲家具窿窿罅罅度，尤其是係啲木家具，如果佢走上你張床度，夜晚會走出嚟吸血」。亦有網民教路用滅蝨劑，「我屋企之前都有，咬到成身都係，用完幾個星期後一個月左右已經冇晒」、「係長期戰鬥嚟，我一開始用錯方法，搞咗7個月……」。

滅蝨彈發揮全效有4大秘訣！步驟做唔足隨時愈滅愈多蝨



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