【ChatGPT／人工智能（AI）】這男生抱着「有食唔食，極大惡極」的心態十分可恥！有台灣男生於討論區發文訴說，日前不小心與喝醉的女友妹妹上床，他強調是對方「主動親上來」，他不知如何拒絕，其後女友妹妹以此事要脅再發生數次關係，他只能服從。惟他愈來愈感愧疚，覺得很對不起女友，故向網民求助。網民紛紛批評，「不要騙自己了好嗎？送上來的肥肉不吃白不吃，在那邊裝什麼無辜」、「不知道怎麼拒絕？ 啊不就是沒有把持住」。

而近期美國人工智能（AI）公司OpenAI開發的人工智能聊天機械人程式ChatGPT，成為大熱話題，有網民把樓主全文複製到程式，詢問ChatGPT如何解決問題。ChatGPT十分詳細地解答，而且還三觀正確，引導樓主要自我檢討和向女友坦白，引來一眾網民嘖嘖稱奇。



有台灣男生於討論區發文訴說，日前不小心與喝醉的女友妹妹上床，他強調是對方「主動親上來」，他不知如何拒絕。（《奇怪的搭檔》劇照）

該男生於Dcard討論區以「不小心和女友妹妹發生關係」為題發文表示，前幾天他買了鹹酥雞和啤酒到女友住處看棒球比賽，由於女友要加班，加上女友妹妹吵着說也要吃，故變為與女友妹妹一起看球賽。沒料到女友妹妹隨後做出大膽舉動，「她喝醉就主動親上來，我當下也不知道該怎拒絕，就不小心跟她搞上了」。

男生續說，其後幾天只要女友在上班，女友妹妹都會很主動找他，雖然他有拒絕，「但她說我要是不配合就要跟她姐講，說我喝醉侵犯她，她說她有性癖，就喜歡偷偷跟有女友的男生玩才會舒服，我實在沒辦法就任由她擺佈」。

男生說，雖然他有拒絕，「但她（女友妹妹）說我要是不配合就要跟她姐講，說我喝醉侵犯她」。（《大力女子都奉順》劇照）

男生指出，與女友妹妹多次上床後，與女友發生關係時「做沒幾分鐘就覺得乏味結束了」，女友撒嬌裝生氣問「是不是偷偷來才沒力氣！」，讓他心虛想到與女友妹妹發生的事，「愧疚感真的快把我壓的喘不過氣來」。他強調很喜歡女友，上月才剛約好要拍婚紗照，但現時不知如何是好。

網民一面倒留言批評樓主根本有心想與女友妹妹發生關係，「不知道怎麼拒絕都是屁話啦，打炮時不會不知道怎麼打炮」、「爽完再來說愧疚感，那你也是很懂得反省欸」、「快笑死了，如果媽媽不小心喝醉了，我相信一定知道怎麼拒絕了對不對」。也有網民質疑是創作文，「醒醒吧，片看太多，哪有這麼多的不小心，爛人」、「這劇情好像很眼熟，謎片看太多了嘛？」、「創作文真是愈來愈邪門」。

有網民將樓主全文複製，詢問ChatGPT如何解決事件。（「Dcard討論區」圖片）

有網民將樓主全文複製，詢問ChatGPT如何解決事件，ChatGPT回答情況非常複雜，建議樓主釐清自己心意，若還想與女友在一起就要坦白事件和請求原諒，並要告訴女友妹妹其行為是錯誤的。ChatGPT還提到，「最重要的是，你（樓主）需要檢討自己的行為，並學會從中成長和改進」。

網民紛紛感嘆ChatGPT的功能超強，「AI都比普通人腦懂」、「可悲連AI都比原po知道該怎麼處理」、「事實證明AI比渣男腦子好多了」、「這個聊天機器人真的厲害，其實答得比多數人都要有建設性」、「科技的力量」。