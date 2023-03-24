婆婆零裝備爬出5樓高簷篷種菜　網民高呼恐怖　本尊竟話唔覺危險

藝高人膽大？台灣1名七旬婆婆日前被拍到在零裝備下，獨自爬到5樓高單位外的傾斜簷篷上種菜，驚險一幕被網民發現，引起熱烈討論。當地媒體到涉事單位向婆婆查詢，沒料她竟大方承認是相中人，更稱不覺危險，表示自己爬出簷篷時有穿防滑鞋，未來會繼續種菜。



台灣1名七旬婆婆被拍到零裝備獨自爬到5樓高單位外的傾斜簷篷上種菜。（fb「路上觀察學院」圖片）

Facebook專頁「路上觀察學院」日前有網民上載相片，可見1名身穿紫色衣服的婆婆化身蜘蛛俠，竟在沒有任何安全裝備或措施的情況下，徒手側坐於5樓高單位外的簷篷，似乎正在修理盆栽上的葉子。相中婆婆姿勢及動作純熟，臀部坐於狹窄的簷篷邊，腳下則為多幅鐵皮搭建成、向下傾斜的遮雨棚，畫面非常驚險。

上載相片的網民看到婆婆的「高難度動作」，不禁諷刺表示：「阿嬤玩捉迷藏太厲害！結果太陽快下山了還沒被發現，只好順便種花。」不少人看過相片也嘩然，驚呼「天啊！好危險」、「真心為她捏把冷汗」、「用生命在呵護的花」、「能想辦法通報阿嬤家人嗎？真的很危險啊！」、「拿命在玩！賞花種花，也別讓看到的旁人擔心吧」。

涉事七旬婆婆一臉輕鬆表示不覺其行為危險，更當場示範舉高腳跨出簷篷的方法。（民視新聞截圖）

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台媒《民視新聞》事後到涉事單位查問，沒料七旬婆婆直認是相中人，更一臉輕鬆表示不覺其行為危險，直言「又不是說想不開還是怎麼樣，就是種一個地瓜葉（蕃薯葉）而已，我會很小心，我都有穿止滑鞋」，更當場示範舉高腳跨出簷篷的方法，「就這樣子跨啊跨過去而已啊，這個也沒什麼啦」。

婆婆續說，自己多年前在簷篷外種下蕃薯葉，強調自己沒有常常爬到簷篷外，「我沒有常常爬出去啦，是有時地瓜葉葉子已經黃掉了，我去把它摘起來啦」。她又稱，放於簷篷的植物均已種了一段時間，未來仍會繼續種菜，「種很久的不是現在才種的，（簷篷）很淺又不是很高」。