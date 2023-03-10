救命紋身！八旬婆婆患腦退化　紋電話落手背防走失　網民嘆心酸

患「老人痴呆（腦退化）」的長者會忘記事物，外出容易走失，家人在照顧上都要特別留神。浙江衢州有患嚴重腦退化的八旬婆婆曾經走失，家人為防再出現同類事件，於是帶婆婆去紋身店，將兒子、女兒和孫子的手提電話號碼紋在手背上。事件引起熱議，有網民表示理解家人的用意，「可以理解，縫衣服上、掛牌、手環都沒有用，老人會拆掉扔掉。紋身會痛一會兒，但是紋上的號碼不會丟失，對於老奶奶來說是更安全了」。



據「白鹿視頻」報道，紋身店老闆陳先生指出，婆婆的年齡介乎80至90歲，因患有嚴重腦退化，故其家人聯繫他，幫忙將兒女和孫子的電話號碼紋在手背上。陳先生說，「這個奶奶其實也挺怕疼的」，但有兒子和孫子陪伴在旁，最終忍痛紋好。從影片可見到，婆婆手背紋上了「丟失請聯繫」字句和3人的電話號碼。

事件引起熱議，有網民心疼婆婆，「莫名有點心酸和感動」、「手背上那麼多血管多疼啊」。有網民表示理解家人的用意，「這是我見過最有用、最有意義的紋身！將愛紋到身體裏！能看得到！」、「這是個最好的辦法，無論誰遇見老太太都能幫助她聯繫家人」、「可以理解，經歷過一次走失，這個舉動還是孝順的」。

有網民認為不必紋3個電話號碼，「可以理解，但是手背都是骨頭，會疼的，不能紋在手腕上，別寫那麼多字，就光紋一個號碼不行嗎？你咋不把地址也紋上，在把我的號碼也紋上」、「可以少紋3個字，女、兒、孫，少痛點」。

不過也有網民指出，「光紋一個電話，那人正好有事一兩個小時拿不到手機，而且又是緊急情況呢，怎麼辦？」、「我手上有紋身，也有手串，穿長袖的時候都不一定能露出來。假設我撿到走失老頭老太太，肯定不會去擼人家袖子，說不定兜也不翻，但是手背肯定是一眼能看到的」。有網民建議，「搞個訂製紋身貼，長時間不退的那種，定期重新貼」。

（白鹿視頻）