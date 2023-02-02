內地6歲男童入女廁　女生勸阻被家長困20分鐘逼道歉　辱罵片瘋傳

6歲男童還入女廁，但爸爸明明同行。內地日前瘋傳影片，有女生在哈爾濱地鐵站上廁所時，驚見有6歲男童在內，提醒他不能入女廁後，竟被男童媽媽堵在廁格內20多分鐘，要求她向兒子道歉。待職員到場拉走男童媽媽時，女生出來再被當面辱罵，「跟孩子道歉，取得他的原諒，要不咱們誰也不走」、又批評女生是「你是農村的啊」、「你沒有子宮生不了孩子啊」，父親則不停罵女生「臭X」。

事件令網民嘩然，認為6歲已是上小學的年紀，質疑他是否在學校也去女廁。女生接受內媒訪問時指，事後幾天情緒抑鬱，希望男童家庭可向她道歉，而事發轄區警方正介入事件，呼籲當事人盡快聯絡。



內地1名6歲男童入女廁引來質疑，其母將女生困在廁所20多分鐘，逼她向兒子道歉。（微博影片截圖）

微博及抖音日前瘋傳1名女生的帖文，指她1月26到哈爾濱旅行時到地鐵站上廁所，發現有男童在女廁坑廁內。她嚇一嚇後告訴男童，「你是男孩兒你不能上女廁所」，沒用過侮辱性字眼，惟到旁邊一格上廁所時，聽到他媽媽摔門而出說「X，是哪個女的說我孩子了」，認為男童是被他媽媽的語氣弄哭。

男童媽媽之後竟然將她的門頂住，堵在廁格內要求她先道歉，一開始連門都不開，更有另一個女親戚趕到鬧人，男童父親則狂罵她「臭X」，前後持續了20多分鐘，直至職員趕到拉走媽媽時，她出來仍被男童媽媽繼續辱罵。

女生上傳的影片顯示，男童媽媽怒問「他有獨立行為能力嗎？我問你」，批評她造成兒子的心靈傷害，「道歉，我沒有別的要求，跟孩子道歉，取得他的原諒，要不咱們誰也不走」。女生感到不解，反問為何是她要取得男童原諒，男童母親聲大夾惡指，「因為妳給他說哭了，妳給他說哭了，知道了嗎？他被妳整哭了」、「妳為什麼要說他，我聽見妳很嚴厲的說他了」。

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女生稱只有叫男童別進女廁，媽媽質疑：「妳為什麼要跟他說話，妳要找他的監護人，妳讓他找監護人妳知道嗎？」媽媽還大聲說兒子6歲，事主大感錯愕，指6歲已是小學生，反被媽媽質問「妳是哪兒人，妳是農村的呀，妳以後會當媽媽嗎？妳沒有子宮生不了孩子啊」、「妳沒有同理心，妳怎麼可以說孩子呢！」。

化名小欣的當事人回應《澎湃新聞》，稱事後幾天仍然情緒抑鬱，男童媽媽情緒則愈發激動。她說自己是外地人要趕火車離去，但被男童媽媽攔住，一直要她先道歉才准走，她拒屈服沒有道歉，而地鐵職員拉走男童母親後，問發生何事，「就感覺他們也挺害怕的」。

小欣上傳影片後被對方家長投訴，認為侵犯肖像權要求禁止播放。她理解父母人在外地想孩子安全可以理解，但應該要在一個合理範圍，公然辱罵一個陌生人，還罵什麼「媽媽生一窩、罵我沒子宮」，「希望這一家能夠給我道歉，然後也希望大家能相互體諒」。黑龍江轄區派出所1月31日呼籲當事人們盡快聯絡，他們會走訪事件的知情人們。

網民一面倒批評男童家長蠻不講理，本以為孩子沒人帶才入女廁，原來爸爸也在場，「她覺得她兒子上女廁所很正當，這樣過分寵溺就是害」、「6歲幼稚園都要畢業了吧，還要上女廁所」、「人家城裏的孩子都6歲上一年級好嗎，我看她才是農村的吧」，揶揄媽媽要求影片下架，「她也知道自己丟人啊」。

華中師範大學教授、華大新父母教育研究院院長鄭曉邊回應內媒指，事件反映男童家庭教育中，性教育部份出問題。他指出，一般孩子3歲入幼稚園前，家長已要引導他們有性別角色意識，部份家長特別是母親溺愛孩子，去女廁都帶住，不利於兒子健康成長，會誤以為入女廁是對的，忽視廁所內女性的感受。

（綜合）