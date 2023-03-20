鄰居小孩擒車頂！當遊樂場玩耍勁危險　拍片者昐家長嚴加管教

家長不看顧好小孩，發生意外才後悔就太遲了！近日吉隆坡就有網民發布短片，顯示有數名小孩正在他姐姐家門前玩耍，不料有名孩童突然跳上姐姐停泊車輛的車頂，當遊樂場玩耍，他馬上拍下片段作證，同時斥責「家長管教很重要」，希望其父母日後能多加教育孩子，以免影響其他鄰居以及途人。



吉隆坡有網民上傳短片，顯示數名小孩突然跳上其姐姐停泊車輛的車頂玩。（網上圖片）

外媒報道，Twitter有用戶「Faiz」在他的帳號分享1段短片，並以標題「誰的孩子爬上我姐姐的車？家長管教很重要，所以才會這樣」。從圖片顯示，當時共有3名孩童在玩耍，1名孩童忽然跳上停泊在門前車輛的車頂，貌似當作遊樂場般地玩耍，行為非常危險。

發片者稱，房子是他姐姐和父母的住處，當時他回家就看見這一幕，所以便拍下短片以作證據。當他走到屋前時，姐姐已經在責罵孩童們，他們也迅速跑回了家。

1名孩童忽然跳上停泊在門前車輛的車頂，貌似當作遊樂場般地玩耍，行為非常危險。（網上圖片）

「Faiz」補充，那些孩童其實都是鄰居的小孩，原本想告訴他們家長，因為覺得這種行為絕對是刻意，但對方家長不在家，他只好上傳影片。他強調是希望小孩父母同時得到警誡，需要好好教育孩子，以免他們搞惡作劇影響其他住戶。他隨後指類似事件非首次發生，有次孩子們在踢足球，被駛經的車輛撞到，故小孩們「要玩就到離家不遠的遊樂場玩」。