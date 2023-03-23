月掩金星｜百年一遇天文奇景「錯過要等40年」4個星座躺平都發達

【月掩金星】千萬別錯過！百年未曾發生的「月掩金星」奇景，將於明（24日）晚約7點52分發生，屆時明亮的金星將於10秒內隱沒於月球背光面，錯過恐將再等40年。曾神準預言爆發超級強震、和「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）同門派的台灣吠陀占星權威李靜唯提醒，這段時間恐留意有淫亂醜聞再度爆發，她也提及4星座將迎來好運。



李靜唯日前在社交平台上提及3月24日晚上7點52分左右，有一個非常難得可以看見的天象奇景「月掩金星」，錯過就要再等40年！所謂的月掩金星，指的就是月亮與地球、金星連成一條線，屆時彎彎眉月會在金星面前優雅路過，此時便把亮度較弱的金星完全遮蔽掉，而金星則會在很短的時間內消失，然後過陣子再出現！

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李靜唯特別強調，由於月亮在恆星黃道只停留2天半，並且和金星羅喉合相被計都火星映射，這段時間須特別留意所有和女性、情感、淫亂相關的醜聞再度爆發！至於木星、水星合相會為那幾個星座帶來好運，分述如下：

事業方面：雙子座（6/15-7/14）

木星水星合相在事業宮，事業運在下半個月會更旺，雙子以智慧及口才取勝，個人專業及溝通能力更上層樓，事業有貴人賞識，好好把握大展鴻圖的機會！唯一要注意的是與長官或年長客戶溝通時分寸要拿捏得宜！

小人星座：白羊座（4/15-5/14）



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正財運最旺：水瓶座（2/15-3/14）

木星水星合相在財帛宮，水瓶座堪稱財運大豐收，這個月累積的財富更是可觀，對於財富的敏銳度也比一般人更勝一籌，只要懂得創新跟開拓，即便下半個月有可能意外破財也無傷大雅！

小人星座：人馬座（12/15-1/14）



偏財運最旺：天蠍座（11/15-12/14）

木星水星合相在五宮，天蠍座的偏財及人緣桃花接踵而來，有可能之前套牢的股票終於不用住套房，或是過往的投資開始獲利，當然更可能是因為年長有地位的桃花而得財，建議天蠍座多出外參加社交活動，有機會邂逅心儀你的異性而招來不錯的財運！

小人星座：獅子座（8/15-9/14）



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感情運最旺：處女座（9/15-10/14）

下半個月處女座感情運依然獨佔鰲頭，有了木星水星在夫妻宮的加持，讓兩人心靈更加契合，彼此之間彷彿有說不完的話題，已婚的人共同去上一些心靈成長的課程，會讓彼此感情更加昇華；未婚之人下半個月則可以好好規劃未來，是個準備去提親的好時機！

小人星座：雙子座（6/15-7/14）



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】