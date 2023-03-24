月掩金星｜今晚有雷暴或礙觀賞　冷鋒殺至　天文台料周末狂風雷暴

狂風暴雨將至！天文台表示，位於廣東內陸的低壓槽會在明日（25日）發展成一道冷鋒，該區天氣漸轉不穩定，驟雨增多及有狂風雷暴，料明日有幾陣驟雨及一兩陣狂風暴雨，晚上雨勢頻密，後日（26日）亦見有幾陣狂風暴雨，雨勢或持續至下周三（29日），市民出門記得必需帶備雨具。



天文現象「月掩金星」今晚（24日）7時47分起上演，惟據天文台預測，今日稍後時間或有幾陣驟雨及一兩陣雷暴，或有機會影響觀賞，若錯過機會或要等待40年後、即2063年才可再見。



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天文台表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸，同時，一道低壓槽正為內陸地區帶來雷雨。天文台料廣東內陸的低壓槽將在明日發展成一道冷鋒，帶來不穩定天氣，預料該道冷鋒會在明晚橫過廣東沿岸。

天文台指，受隨後的東北季候風影響，下周初沿岸地區天氣稍涼，仍然有雨；隨著該季候風在下週中後期緩和，華南沿岸氣溫回升。天文台展望明日將有幾陣驟雨，晚上及下星期日雨勢較為頻密及有雷暴，氣溫下降，下周初最低氣溫在攝氏19度左右，風勢較大，仍然有幾陣雨。

（康文署圖片）

由於今晚7時47分本港將有天文現象「月掩金星」，歷時1小時6分鐘，屆時月球將運行至地球和金星之間，將金星短暫遮擋。不過，天文台料今日大致多雲，下午短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨及一兩陣雷暴。吹和緩南至東南風，或會影響觀賞。若錯過今次現象，或要等40年才可再見。

至於9天天氣方面，天文台料明日大致多雲，有幾陣驟雨及一兩陣狂風雷暴，晚上雨勢較為頻密；後日起最低氣溫跌穿攝氏20度，僅18度，多雲、有驟雨，初時有幾陣狂風雷暴，有雨天氣或持續至下周三。

天文台預測，下周四起氣溫上升，至下周六、即4月1日愚人節，最高氣溫將升至攝氏27度，短暫時間有陽光，早晚有薄霧。