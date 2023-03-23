麥當勞｜食薯條沾川貝枇杷膏？另類食法惹熱話　網民齋睇相都作嘔

【麥當勞】到快餐店除了點漢堡之外，薯條也是許多人必吃的美食之一，但吃薯條時每個人會沾的醬料都有所不同，有人喜歡沾茄汁，也有人偏好甜酸醬，當然也有什麼都不沾的。一名網民網友在Facebook PO出自己所沾的「特殊醬料」，讓不少人看了都笑翻。



原PO在Facebook「爆廢公社」貼出自己到麥當勞用餐的照片，只見餐盤上放著一盒薯條，但他手上拿著醬料卻不是常見的茄汁或甜酸醬，反而是自己帶的「川貝枇杷膏」隨身包。原PO將枇杷膏撕開後，接著拿了一根薯條放進去沾著吃，沒想到味道似乎還不算太壞，讓他驚喜地說：「可以哦！」

【圖輯】「齋睇相都作嘔！」點圖放大看更多網民留言及「沾川貝枇杷膏食薯條的照片」👇👇👇

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另類食法也讓不少人看了笑翻，「看起來就像健康餐欸」、「感冒醫生說不能吃炸物時…」、「當你咳嗽到肺要脫口而出，但是又想吃油炸物時…」、「來個麥樂雞加京都念慈菴」、「血脂爆、血壓爆、血糖爆！連三爆」、「三高大獎開不停」、「買整罐去沾會比較好」、「我都沾沙茶醬」。

【同場加映】麥當勞員工揭8種「隱藏食法」 加2包茄汁1包砂糖秒變韓式炸雞（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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