倫常慘劇！一家5口同墮樓父母釀4死　僅兒倖存　警調查揭心寒內情

瑞士去年發生離奇一家5口一同墮樓的命案，慘劇釀成4死1重傷，事件中僅15歲兒子性命得保。事隔1年後，至近日當地警方透露更多調查資料，指死者身上無外傷，也沒有外力介入或服用藥物迹象，估計是一同自殺，並且揭穿開更多心寒內情，而導致5人墮樓的觸發點，可能涉及當時有警員上門的緣故。



瑞士發生離奇一家5口一同墮樓命案，釀成4死1重傷。（示意圖，Wiktor Karkocha／unsplash）

綜合外媒報道，該宗倫常慘劇事發去年3月，40歲丈夫、41歲妻子及其雙胞胎姊妹、15歲兒子和8歲女兒，差不多同時間從7樓陽台墮下，其中丈夫、妻子及其雙胞胎姊妹、8歲女兒當場死亡，15歲兒子則重傷一度昏迷，經急救後無住性命。不過兒子蘇醒後稱記不起墮樓原因。

經過近1年調查，警方指出，法醫獲得的證據顯示死者死前沒有掙扎迹象、沒有服用藥物及外力介入痕迹，而目擊者透露，這家人從陽台上摔下來後無人尖叫，遂把事件定性為「集體自殺」。

瑞士發生離奇一家5口一同墮樓命案，釀成4死1重傷。（示意圖，Wiktor Karkocha／unsplash）

警方又揭露更多案件內情，表示死者家中堆滿了食物、藥物及衛生用品，而這家人對政府極度不滿，熱衷陰謀論和生存理論議題，並且甚少外出，孩子也是在家中自學，灌輸世界是「充滿敵意」，幾乎與世隔絕，後來疫情加深了他們的負面觀念。

警方續說，這家人「集體自殺」行動經過策劃及排練，原本正等待合適時機，今次事件觸發點是警方當日上門探訪，提醒父母應到當地教育部門開會，討論兒子在家上學問題，結果他們沒讓警察進門，幾分鐘後就集體墮樓。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

