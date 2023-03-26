大媽大鬧地鐵瘋傳！絆腳狂踢孕婦仲咁做更離譜　事後1句惹公憤

地鐵人多擠逼，乘客最重要互諒互讓。有內地孕婦日前於「小紅書」發文表示，她乘地鐵坐下後，突然被一名大媽瘋狂指摘「說我踩了她也不道歉」，她沒有理睬，結果大媽竟出腳踢她，踢完後更留下一句「要踢回來才舒服」，令樓主嚇呆，「她這突然罵人，又踢的，懵了」，感嘆「真是壞人變老了」。帖文引來內地網民熱議，建議樓主報警求助，不要姑息。



地鐵人多擠逼，乘客最重要互諒互讓。（示意圖／資料圖片）

該內地孕婦於小紅書以「孕婦在地鐵被踢」為題發文講述事件，感嘆「真是壞人變老了」。她憶述當日坐地鐵時，被該大媽「腳伸的老長把絆了一下」，然後她不以為意坐下，並與丈夫講電話，沒想到大媽突然「不依不饒的在邊上罵我，說我踩了她也不道歉」。

樓主照舊沒有理會，結果大媽竟「得寸進尺」開始用腳踢她，踢完後更明言「要踢回來才舒服」，令樓主不知所措，「她這突然罵人，又踢的，懵了」。

該內地孕婦於小紅書以「孕婦在地鐵被踢」為題發文講述事件。（小紅書）

帖文引來內地網民熱議，紛紛為樓主抱不平，「妳告訴她妳是孕婦啊！再吵妳就報警說她要打孕婦！」、「下次再有人這樣對妳，直接抱着肚子大喊大叫，說肚子疼動胎氣了，哭鬧，有些好心人看不下去了會幫忙的」、「我也是孕婦，在外面見到老人也是躲着走，目前在外面也就是被那些老年人推搡過。