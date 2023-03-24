住香港宿舍發現40cm超長壁虎　內地男稱逗留3日先走　專家咁解釋

家中突然出現龐然大物，「咪話唔驚」！近日內地網絡瘋傳影片，有居於香港九龍一宿舍的內地男子驚見屋內出現巨型「壁虎」，體長達40厘米，他稱同事發現時「嚇得聲音都變了」。內地網民紛紛驚呼從沒見過巨型「壁虎」，也有網民猜測真身是國家二級保護動物蛤蚧（又稱大壁虎、大守宮）。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研接受《香港01》訪問指出，這隻的確是成年大守宮，協會過往亦曾收到市民反映有大守宮誤闖入屋。若家中出現大守宮，市民不應主動接觸，建議遠離大守宮位置，「隔一陣佢就會走」，最徹底的方法是清理家中雜物、曱甴窩、昆蟲和積水，讓牠們沒藏身之處和糧食。



近日內地網絡瘋傳一段影片，有居於香港九龍一宿舍的內地男子驚見屋內出現一條巨型「壁虎」。（「新浪新聞」影片截圖）

內媒報道，目擊者方先生稱，事發於3月17日，他在位於香港九龍的宿舍發現體長達40厘米的巨型「壁虎」。方先生憶述，起初是同事先發現，「他說有一個蜥蝪，結果我去看一下，像壁虎，當時他嚇得聲音都變了」，而「壁虎」最終逗留了3天才消失。他又說，晚上睡覺都會關緊大門，不知道「壁虎」是怎樣進屋的。

網傳的影片可見，該條巨型「壁虎」伏在近天花板的牆上，身形十分龐大，被發現也沒有走避。

事件引起熱議，網民紛紛表示沒見過如此巨型的「壁虎」，「哇，我沒見過這麼大的」、「是不是變種了」、「我還以為是條鱷魚」、「我對你們南方的大型『小』動物真是肅然起敬」。

有內地網民睇片猜測該動物並非壁虎，而是屬國家二級保護動物的蛤蚧（又稱大壁虎、大守宮）。內媒報道指，蛤蚧主要分布在廣東、廣西等地，喜歡乾燥的環境，在低窪或石山山腳很難見到蛤蚧的蹤跡。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研接受《香港01》訪問指出，片段的生物的確為成年大守宮。大守宮屬壁虎科，在內地和香港都有野生分布，由於是夜行性動物，主要棲息在陰暗及暖和的地方。在香港，較近郊區的住宅和山上公廁大機會有壁虎，甚至大守宮出沒，牠們會伏在該處，待燈光吸引飛蟻和昆蟲入內，成為糧食。

黃朗研表示，壁虎入屋很常見，平日市民見到的通常為原尾蜥虎和截趾虎，協會過往亦曾接報市民反映有大守宮誤闖入屋。他說，家中出現壁虎和大守宮的原因有二，第一是家中多雜物，讓牠們有藏身之處；第二，家中有曱甴窩、昆蟲、積水，為牠們提供糧食。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研指出，家中出現壁虎和大守宮的原因有二，分別為多雜物及有曱甴窩、昆蟲、積水。（受訪者提供）

若家中出現大守宮，市民不需要太擔心。雖然大守宮無毒，但黃朗研不建議市民主動接觸，因大守宮個性容易緊張，市民胡亂觸碰有機會被咬傷，而且大守宮體型較大，因此咬合力也不小，有機會咬至流血要求醫，他強調：「基本上你唔搞佢，就唔會搞你。」

黃續指，若想大守宮離開住所，市民可離開大守宮身處的位置，「你行開，隔一陣佢就會走」，最徹底的方法是清理家中雜物、曱甴窩、昆蟲和積水，讓牠們沒藏身之處和糧食，自然會離開。大守宮現受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》保護，為二級瀕危動物，他提醒市民不應使用殺蟲水或暴力的方法傷害牠們。

（綜合）