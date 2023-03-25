阿媽20年後歸還小學$600獎學金　迷失港男慨嘆：當年考幾分又點？

小時夢想最終可實現的又有多少？有網民分享稱，媽媽近日交還2個信封，內裏裝了20年前在小學獲取的獎學金，隨即感慨最近迷失人生方向，對生活失去熱誠，又指當年考幾多分不重要，「大個發現，做人最緊要係揾到自己可以長期發展嘅興趣／目標」。不少網民留言向樓主打氣，「其實過去唔重要，重要係發生過嘅事有咩得着，成為一個更好嘅人」。



樓主稱媽媽交還兩個信封，內裏裝了20年前在小學獲取的獎學金，隨即感慨最近迷失人生方向，對生活失去熱誠。（連登討論區圖片）

該網民於連登討論區撰文，表示以前在小學曾因2科分數得全級第一而獲得獎學金，後來被媽媽鎖起在櫃桶內，直至近日突然交還。相中可見，樓主應在1、2年級分別獲得1科全級第一，兩個信封各藏300港元，更是絕版的2000年中銀鈔票，但因有20年歷史已開始發黃。樓主續指：「對個小學生嚟講，用當年嘅物價睇，一科考第一就有$300都真係幾多。」

樓主續坦言最近對人生方向感到迷失，現時做的事情已再無進步空間，但想學習新的技能又未有方向及計劃，「唔知自己點樣可以善用自己嘅才幹」。樓主又指媽媽交還這些陳年回憶的時機非常準確，「係時候要好好思考人生方向，唔係父母、學校、公司、社會叫你做乜就做乜，要自己take返control，做愛做的事」。

樓主續感慨當年考高分其實不重要，「人長大後最緊要找到自己可以長期發展的興趣或目標，無目標嘅感覺每日嘅生活都好鬱悶，好似唔知為乜咁，對生活冇咗熱誠」。

相中可見，樓主應在1、2年級分別獲得1科全級第1，兩個信封各藏300港元，更是絕版的2000年中銀鈔票。（連登討論區圖片）

不少網民也紛紛留言贊同樓主，「好掛住以前讀書無憂無慮嘅日子」、「大個咗就有好多嘢要顧，被逼放棄想做嘅嘢」、「冇目標日日行屍走肉咁最辛苦」、「成長確實係痛苦但代表住唔同意義」、「我都係一樣，唔知有咩將來，又諗唔到咩人生計劃」。

也有網民笑稱樓主浪費了600元，「嘩，當年可以食到幾十餐M記」、「啲銀紙唔用得啦喎」、「做咩會畀阿媽㗎，搞到冇得用」、「終極嘥錢法，就係唔用幾廿年」。