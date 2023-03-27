一語成讖！父揚言中獎後女兒不會笑　離奇意外亡後彩票中$7500萬

不少人都想中頭獎「打跛腳都唔使憂」，但命運總是殘酷。一名英國蘇格蘭的老人家定期購買彩票，但去年1月突然遇上離奇意外身亡，其女兒傷心欲絕，但隨後發現亡父生前購買郵編彩票（Postcode Lottery），結果中了790萬英鎊（約7,575萬港元）大獎，女兒回想前年聖誕節取笑父親收到來自郵編彩票的賀卡，當時父親「神預言」回應指「當我（亡父）贏獎時你（女兒）不會笑」，結果一語成讖「標尾會」，女兒即使可以代領亡父贏得的大獎，果然笑不出來。



安德魯（後左一）出席女兒麗莎（後中）的婚禮。（網上圖片）

事件早在去年已被外國傳媒報道，近日又再被提起，繼而在網上瘋傳，不幸喪身的59歲中獎幸運兒安德魯（Andrew Gillon）生前在蘇格蘭水務法定機構工作，去年元旦前往朋友住處慶祝，豈料在樓梯失足跌斷頸，事後被送往格拉斯哥的伊麗莎白女王醫院接受數次手術，最終延至去年1月7日的一次手術中去世。

安德魯突遇意外過身，對他的女兒麗莎（Lisa Thomas）而言，絕對是沉重打擊，當時她和家人，包括3名子女均努力接受噩耗。

有天麗莎透過父親生前的鄰居和朋友，發現他在意外前購買的郵編彩票中了大獎，原來父親以前住在一條街道，多年來一直使用該條街道的郵政編碼，經銀行轉帳方式購買郵編彩票，雖然安德魯已經過身，加上麗莎事後封鎖父親銀行賬戶，理應不會自動轉帳購買郵編彩票，但可能事前購買郵編彩票而中了大獎，如今她獲准領代父領取大獎，總值790萬英鎊（7,575萬港元）。

麗莎對事件感到震驚和崩潰，如果父親仍然在生，可以想像到他會以興奮語氣致電告知中獎消息，相信他會利用獎金，為家人安排度假。

安德魯性格和藹可親，是「好爸爸」、「好公公」。（網上圖片）

雖然獲得大獎，但麗莎仍然感到悲傷，「父親已經不在，無法和家人一起享受」，還記得前年聖誕節，父親收到的第一張節日賀卡是來自郵編彩票，引來麗莎「恥笑」，當時父親沒有生氣，反而笑言「好吧，當我贏的時候，你不會笑的！」。麗莎表示：「他是對的，我正在為父親逝世而傷心，根本笑不出。」

麗莎形容「感覺自己得到父親的最後一份禮物」，可能會用獎金前往佛羅里達州度假，佛州是麗莎結婚的地方，和我父親有很多美好回憶，「我去過５次，但從來沒有在我父親不在的情況下去過，所以這將是一個痛苦的過程，但我知道那是他想去的地方」。

民眾利用他們的郵政編碼註冊訂購郵編彩票，每次自動進入抽獎，郵編彩票每月都會公布獲獎的郵政編碼，過百萬英鎊獎金採取共享方式，換言之，安德魯是和街坊們一起獲得790萬英鎊（7,575萬港元），經計算後，麗莎獲得8,092英鎊（約7.7萬港幣）。