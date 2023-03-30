女大學生奉子成婚！男友家人要先驗DNA　母阻婚事：嫁去唔會好受

【婚前性行為／DNA】奉子成婚竟被要求驗DNA！近日就讀大學4年級的港女發文，她和男友仍然在學，但感情穩定視對方為終生伴侶，較早前意外懷孕，考慮後決定結婚。不料見家長時，男方父母當面要求驗DNA，港女父母大怒立即拉她離場，母親後來反對婚事。港女處境尷尬：「目前係一個僵局，點拆？」帖文惹來網民熱議，不少人認為男方父母要求過份；亦有少部份人認為實屬正常，畢竟沒人想吃虧。



女生較早前意外懷孕，和男友審慎考慮後決定結婚，不料男方父母要求驗DNA。（《未來媽媽》劇照）

該女生在Dcard討論區以「男朋友屋企人要求我驗DNA先可以結婚」為題發帖，指和男友現時就讀大學四年級，感情向來穩定，有計劃結婚，不料上月意外懷孕，經考慮後決定生下寶寶，畢業便會結婚。她表示雖然家人剛開始不能接受，但最後選擇給予尊重和支持。

雙方見家長時，最初男方父母態度不錯，一討論結婚事宜居然提出驗DNA，男友當下亦很錯愕，樓主父母更是「黑晒面」並質問對方什麼意思。對方居然反問「如果問心無愧會驚驗DNA？」，母親生氣到馬上拉她離開，男友亦追上解釋，並承諾會和家人說清楚。不過母親斷言對方父母現時已如此無禮，嫁到他們家肯定不會好受，樓主不禁苦呻「目前係一個僵局，點拆？」。

討論結婚時男方父母然竟提出要驗DNA，惹得母親很是生氣，並指嫁到他們家肯定不會好受。（《香港愛情故事》劇照）

不少網民提議樓主能不嫁就不嫁，畢竟未來相處也會很辛苦，除非男友「企硬」支持自己，「千萬唔好嫁過去」、「除非結婚之後大家搬出嚟住，否則我會落咗個仔和唔結婚」、「要睇你男朋友係咩人」；有留言則揶揄其家人「驚人謀身家？」。

亦有人認為要求合理，突然奉子成婚，雙方家長都一定唔太滿意，驗DNA「係個好普通嘅程序」、「如果男朋友屋企人無同你見過或相處過，而你哋又拍得唔耐，唔信你都唔出奇」、「都要驗㗎啦，唔通你最尾會唔嫁咩，衰啲講個肚喺你身上，成件事佔下風嘅都係你」。

（Dcard）