電單車泊橋底出事片瘋傳　暴雨變「瀑布底修練」　網民：測防水啫

天文台今日（25日）發出今年首個黃色暴雨警告，多區暴雨連場，更有市民報告落冰雹。今午網上流傳1段「瀑布洗車片」，顯示有電單車無用車套泊在橋底位置，但暴雨中橋躉上方的積水不停湧下來，直淋到電單車。影片沒有標明事發地點和時間，故未必是今日拍攝，但有網民指現場疑為屯門，揶揄車主以為泊橋底就不必用車套，結果變「瀑布底修煉中」。



網傳有電單車暴雨下泊在橋底，變瀑布洗車現場。（fb群組「車cam L （香港群組）」影片截圖）

今午有網民在facebook群組「車cam L （香港群組）」發帖，「免費洗車」畫面震撼網民，只見有一架紅黑色電單車停泊在橋底位置，沒有使用車套，外面正下暴雨，而橋躉上方的積水像瀑布般湧下來，不停沖刷車身，剛好旁邊的電單車因有用車套覆蓋而避過大劫。影片後來後轉載到其他fb群組，同樣惹來網民哄動，但片段沒有標明具體拍攝時間及地點，故不能斷定是今日拍。

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有網民指事發地點疑為屯門的青松觀路或大興橋橋底，爆笑指這是「防水測試」、「試緊外置車輛貼」、「瀑布底修煉中」、「冇事，車主測防水啫」、「天然洗車」，但看到這畫面「一定冇人抄牌」。

有留言認為車主明顯覺得泊橋底就沒事，但同樣事件過去已有發生，證明「以為最安全的地點可能也危險，又指被這樣強力的水柱沖刷，相信機件難以乾透而可能導致壞車，「唔會乾得返，除非拆件晾返乾再裝返埋」、「以為系橋底就無事，學下隔籬位啦」、「做咩唔幫佢着雨褸」，有人更提醒車主「大部分都係污糟水，唔用清水再洗騎上去個身等生嘢」。