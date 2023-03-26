食麵送肥鼠！黃埔餐廳驚見生猛老鼠爬裝飾　網民：接受唔到鼠店長

大快朵頤之際，看到餐廳出現這不速之客，你會如何反應？有網民日前於facebook群組上載相片，指在黃埔花園一麵店發現生猛老鼠，在餐廳內的裝飾架上活潑地攀爬。相片引起討論，有人直呼恐怖，指老鼠身形肥壯，估計在店內「好食好住」，亦有街坊指出，涉事店舖已非首次被拍下出現鼠蹤，質疑店方衛生出現問題。



有網民日前於facebook群組上載相片，指在黃埔花園一麵店發現生猛老鼠，在餐廳內的裝飾架上活潑地攀爬。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該網民早前於facebook群組發文，指在黃埔花園一家麵店享用晚餐期間，店內突現鼠蹤！相片可見，1隻生猛又肥壯的老鼠於店內窗戶旁的裝飾架上攀爬走動，動作似乎非常靈活，又曾站於飾架上眺望店內的人，令樓主不禁形容：「食晚餐送肥鼠！」

不少網民看過相片，紛紛指老鼠體形肥得誇張，「嘩，咁鬼肥」、「跌咗落啲食客度，間嘢就死囉」、「無處不在，好癲」、「Send去食環死得」、「送畀你免費老鼠表演爬杆，特別嘉賓節目」、「接受到貓店長，但唔接受鼠店長」。

有網民指出，涉事店舖已非首次被拍到有老鼠出沒，質疑店方衛生存在問題，「唔係第一次有老鼠㗎喇」、「呢間唔係第一次俾人影到」。不過亦有街坊表示，鼠患問題於區內肆虐多時，未必與餐廳有關，「黃埔其實好多老鼠，特別係樓下有垃圾站嘅場」、「成個黃埔出晒名係鼠竇啦」、「其實好多時有老鼠都未必關鋪頭事，老鼠係周圍走，特別係有假天花，後門近垃圾筒，落咗老鼠藥都會令佢周圍走出嚟」。