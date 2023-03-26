3姊妹長相完全唔似樣？欲測DNA卻引出親媽曝身世：把秘密帶進墳墓

發現自己的爸媽非親生，肯定難以讓人接受。國外一名27歲女子透過DNA檢測發現，爸爸並不是親生的，雖然多年來一直有所懷疑，但在聽到媽媽坦白說出真相後，仍然震驚不已。



原PO在網路論壇《Reddit》指出，她在10年前就研究過家族史，發現自己有一半俄羅斯血統，意味著爸媽其中1人是俄羅斯人，奇怪的是，媽媽是愛爾蘭混英國血統、爸爸則是法國人，沒有人是俄羅斯血統。正好，全家人前幾天討論到爸媽誰是俄羅斯人的話題，爸爸便提議想驗DNA，「因為他從小就會說法語」。

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過沒幾天，原PO一如往常開車上班時，途中突然接到媽媽的電話，哭著跟她說「爸爸不是親生的」，但要求保密，否則會對爸爸造成傷害，這讓她超吃驚，不知該如何是好。事實上，她早就懷疑自己不是爸爸的孩子，「我長得和2個姊姊完全不像，而且也不像爸爸」，另外媽媽在她小時候曾外遇，這件事爸爸也知道，但2人後來和好如初，接下來的20幾年都過著幸福的生活。

原PO認為，爸爸有權利知道真相，但再2個月就要過70歲生日，「很怕會毀了他的餘生，甚至可能要了他的命」，同時也怕媽媽知道後會責備她，或是選擇最壞的結果。

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事後原PO補充，她有2個姊姊，大姊是爸爸親生的，二姊還有她則是同父異母的姊妹，而她在小時候就見過親生爸爸，但媽媽向她撒謊，還說爸爸早死於心臟病。更扯的是，二姊知道這件事，因此她決定打電話和對方聊聊，「她也非常懷疑我不是爸爸的孩子，她可能也不是」，打算和媽媽3個人一起面對面討論。

原PO坦言，她現在很生媽媽的氣，覺得一切都很自私，「我依舊覺得爸爸就像親生的，永遠都是，但媽媽卻不像是親生媽媽，現在她看起來就像一個陌生人」，雖然媽媽表示要把這個秘密帶進墳墓，不過她認為媽媽應該要勇於面對。

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