黑暗榮耀2︱解構4大細節「藍紙袋藏隱喻」兇器點解冇金京蘭DNA？

【黑暗榮耀第二季／黑暗榮耀2／宋慧喬／Netflix】宋慧喬主演的Netflix韓劇《黑暗榮耀》第二季10號上架，不少觀眾捱夜一口氣看完8集，欺凌5人組的下場揭曉，有人大呼過癮，但也有網友認為劇情太拖，甚至有些不必要的裸露鏡頭，評價兩極。此外，劇中幾個橋段安排也引發網友熱議，以下涉及劇情討論。



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一、神婆死了嗎？

宋慧喬飾演的「文同珢」展開復仇大戰，使計借惡人的手解決另一個惡人。第15集中，林知衍飾演的「朴涎鎮」帶著媽媽到神婆的廟中躲避，神婆卻突然被死去的尹昭熙附身，對朴涎鎮說「要我把衣服脫下來給你嗎」，讓她差點嚇死，文同珢則站在一邊冷眼旁觀，看似是文同珢和神婆串通好故意要嚇朴涎鎮，沒想到最後神婆突然真的死了，到底是怎麼一回事？=

不少網友認為，神婆一開始的確是和文同珢串通，假裝被尹昭熙附身，文同珢看著被嚇壞的朴涎鎮還一臉淡然，但神婆後來竟真的被尹昭熙鬼魂附身，最後疑似心肌梗塞身亡，文同珢也察覺不對，臉色大變，露出不可置信的表情後，轉為傷心啜泣，似乎在心疼尹昭熙。

事實上，文同珢認為尹昭熙的身影一直還遊蕩在世上，她曾透露「難以入睡的夜晚，總覺得昭熙都在哄我入睡」，加上神婆做了太多壞事，曾說自己神力下降，因此劇情安排她遭受天譴也頗為合理。

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二、藍色紙袋象徵意義？

而朴涎鎮的老公河度領發現妻子出軌、女兒非親生，他衝到家裡的衣帽間，這才注意到一直放在櫃子上數量超多的藍色紙袋，全都來自奸夫全宰寯的精品店「午寐」。就有網友分析，袋子的數量代表朴涎鎮和全宰寯上床的次數，因為兩人常在店裡的更衣室私會，朴涎鎮每去一次就會帶回一個紙袋作為掩飾。有色盲的全宰寯分不清紅色和綠色，因此選用藍色作為店裡的購物袋，而這個藍色其實就是象徵著河度領頭上的綠帽。

三、尹昭熙肚子裡的孩子是誰的？

尹昭熙死時懷有身孕，一開始文同珢和朱如炡都以為是孫慏梧的，畢竟他好色又有前科，沒想到後來才發現是全宰寯的，他每次看似在旁邊打籃球沒有參與欺凌，實則也是加害者。

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四、兇器上為什麼沒驗出金京蘭的DNA？

孫慏梧和朴涎鎮在全宰寯的精品店起爭執，朴涎鎮拿起酒瓶狠砸他的頭後離去，孫慏梧倒地但還未氣絕，店員金京蘭聽到異聲出來查看，孫慏梧滿身是血向她求救，然而金京蘭回想起青少年時期被他非禮，一時激動就用同一個酒瓶重擊孫慏梧，導致孫慏梧死亡。

所以真正的兇手是金京蘭，但為何酒瓶上沒驗到她的指紋？有細心網友發現，她在動手前特地拉長了袖子蓋過手指，細節相當到位。

此外，劇中飾演空姐的崔惠程身體火辣，在13集中脫掉上衣露兩點的畫面也引發網友討論，有人認為似乎不必要這麼裸露，穿著內衣也不影響劇情。而大陸盜版網站則都將這段剪掉，讓許多大陸網友超好奇直呼想看。

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