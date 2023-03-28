兩棲爬蟲協會4.1舉辦領養日　義工教飼養貼士　動物大使駐場示範

提及寵物，許多人或即時想到貓狗或兔子等毛孩，其實兩棲爬蟲類亦深得不少香港人歡心。香港兩棲及爬蟲協會即將於4月1日在銅鑼灣皇仁書院舉辦領養推廣日，期望為協會內等待領養的動物找家，當日亦安排現職獸醫護士的義工舉行講座，教育市民正確飼養兩爬動物方法。



香港兩棲及爬蟲協會即將於4月1日在銅鑼灣皇仁書院舉辦領養推廣日，期望為協會內等待領養的動物找家。（香港兩棲及爬蟲協會提供）

香港兩棲及爬蟲協會本周六（4月1日）將與皇仁書院，於該校開放日合辦領養推廣日，屆時將有4場約45分鐘、由獸醫護士主講的講座，內容包括動物福利及飼養貼士等。協會將展示部份等領養的爬行類動物，亦有動物大使駐場及派發限量禮品。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研（Victor）表示，近來每月領養數字平均只有2至3宗，「等於以往一般每星期的數量」，加上待領養動物大部份已成年，「好多時佢哋都唔係BB」，或影響市民意欲，惟協會領養中心長期爆滿，能接收的動物數量有限，「要有人領養，才有空間再接收動物」。

領養推廣日將有4場約45分鐘、由獸醫護士主講的講座，內容包括動物福利及飼養貼士等。（香港兩棲及爬蟲協會提供）

Victor指，適逢活動當日為皇仁書院開放日，協會期望藉此接觸更多學生及家長，為待領養的動物尋家、傳遞「領養代替購買」的訊息及教育市民正確飼養兩爬動物方法。

Victor特別指出，當日協會將安排動物大使到場，向公眾示範如何與兩爬動物相處，例如一度成為走私動物、由漁農自然護理署交予協會照顧的的藍舌石龍子「Mojito」及豹紋守宮「初五」，「動物大使性格會較冷靜，可以做到示範，例如如何接觸」。