「撒旦壁虎」尾巴自帶枯葉　網民封寵物小精靈真實版：木守宮原型

真實版寵物小精靈？有網友分享產於馬達加斯加的特有種壁虎，尾巴就像一片真的枯葉，加上酷炫的身體顏色，吸引超過300萬網友點閱瘋傳。



網友在微博分享一段影片，片中主角是名為角葉尾壁虎（Uroplatus Phantasticus，又名撒旦葉尾壁虎），是一種長相特殊的爬蟲類，體色為綠色漸層，其花紋跟葉子的紋路一模一樣，尾巴甚至就像一片貨真價實的枯葉。

【圖輯】網民：《寵物小精靈》裡的木守宮原型？點圖放大逐格睇「尾巴自帶枯葉」的角葉尾壁虎的模樣👇👇👇

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網友讚嘆：「草系＋幽靈系寵物小精靈？」、「和枯葉一起真的很難發現」、「樹葉成精了」、「乍看還以為尾巴黏著一片樹葉」、「寵物小精靈裡的木守宮原型？」、「大自然造物主實在太神奇」。

角葉尾壁虎是非洲馬達加斯加島的特有種，成年體長含尾巴約9厘米。牠們善於模仿樹葉，尾巴和身體看起來都很像枯葉，背部邊緣像葉脈，連皮膚紋理也維妙維肖，被譽為偽裝大師，同時還可以變成黃色、綠色、橙色和粉紅色等顏色。

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