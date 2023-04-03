姓「蟻」新手爸呻兒子改名難　網民幫取這2字獲激讚好名：太有才

【BB改名／蟻姓／稀有姓氏】幫BB、小孩改名本已是難題，如果是特別姓氏，更是難上加難！有內地姓「蟻」的新手爸爸於網上發文，指近日為幫兒子改名感到煩惱，於是向網民求救。網民看到「蟻」姓後熱論紛紛，不少人笑言叫「蟻人」、「蟻王」、「蟻大利（普通話讀音，近似意大利）」等；也有網民認真獻名，提議叫「蟻書程」，寓意孩子將來能「讀萬卷書，行萬里路」，獲其他網民大讚「好名字」、「太有才」。



（示意圖／資料圖片）

該內地新手爸爸於「小紅書」發文表示，自己姓「蟻」，近日正為幫兒子改名煩惱，「生男孩，起名字時難到我了…」，遂求問網民意見。他並上載了身份證明文件，證明自己確實姓「蟻」沒有說謊。

該名姓「蟻」的內地新手爸爸，正為幫兒子改名煩惱。（小紅書）

帖文引來網民熱議，「原來有這個姓氏啊？」、「好稀有」、「你是我遇到第2個這姓氏的」。也有不少網民以「蟻」字諳音改名，笑言「蟻俠」、「蟻人」、「蟻王，女孩可以叫蟻后」、「蟻大利（義大利）」、「蟻德服人（以德服人）」、「蟻天劍（倚天劍）」、「蟻讀不回（以讀不回）」。

亦有網民認真獻名「蟻書程」，寓意是「螞蟻一生能走的路程對於它的體型來講遠得不可思議，希望孩子也能讀萬卷書，行萬里路」，獲其他網民大讚「好名字」、「太有才」。另有網民建議，如真的難以改名，兒子可考慮跟隨母親姓氏。

「蟻俠」也是網民提出的熱門名字之一。（《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子危機》電影海報）

翻查資料，「蟻」姓極為罕見，現今分佈於廣東、北京、台灣、泰國、越南等地方，當中以廣東潮汕最多，估計有約8,000人。