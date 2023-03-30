雙胞胎妹妹爭衫着　懂事家姐即交換　媽媽教「唔使讓」獲網民激讚

禮讓是傳統美德，但也不應一昧「大讓細」。河北1名網紅媽媽平時常在網上曬1對雙胞胎萌娃，日前她發布了「姐姐讓妹妹」影片，妹妹哭鬧着要穿姐姐衣服，姐姐一見她哭就把喜歡的衣服讓給她。媽媽即時教訓妹妹無理取鬧，又教姐姐不需要為了讓妹妹就勉強自己。事件引起網民熱議，不少人支持媽媽做法，「身為家中老大的我，多希望我媽當年也這麼對我做」、「兩個女鵝（女兒）一樣大，憑啥大那麼幾分鐘就一定要讓妹妹」。



河北1對雙胞胎中的妹妹日前看上了姐姐的衣服，哭鬧着要穿，懂事的姐姐見狀即打算交換。（@吳家三千金/抖音影片截圖）

綜合內地媒體報道，3月22日，河北1名育兒女網紅準備帶年幼雙胞胎女兒出門，姐妹倆先同時選紅色，後來姐姐改選黃色，讓妹妹穿紅色。但臨出門時妹妹看見姐姐的黃衣突然又哭鬧着要黃色，媽媽於是對妹妹說「你今天要不然穿這件紅色衣服出門，要不然就在家待着」，妹妹便站在門邊哭。

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姐姐見狀即時跟媽媽說「交換」、「妹妹哭」，而媽媽也明白大女兒的想法，分明是看見妹妹哭才同意與她交換。而媽媽亦即時表示是妹妹在無理取鬧，「跟你沒有關係」，又提醒她不需要為了禮讓妹妹而令自己不開心，「永遠不要委屈自己」、「你難道要讓着她一輩子啊」。之後，她又要求妹妹向姐姐道歉，妹妹親了親姐姐臉頰，而姐姐也回親妹妹說「沒關係」，又安慰妹妹「等我給媽媽、給妹妹買玩具啊」。

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影片在網上被多次轉載，不少網民大讚媽媽不但「三觀正」，還及時糾正教育孩子，「不嬌縱妹妹，也讚美姐姐的謙讓」、「大的也沒大幾分鐘，卻一輩子被叫姐姐，不能因為這個稱呼讓她受委屈」、「給媽媽點贊，少有這種教育」、「我就是雙胞胎中的姐姐，從小被就教育讓着妹妹，小小年紀差點給我整抑鬱了」。

（綜合）