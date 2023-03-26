養女兒42年驚悉血型不符非親生　老夫婦急尋親兒　真相更崩潰

養育孩子到成人才驚悉非親生，不論子女還是父母，相信都很難接受！近日韓國就有類似事件發生，1對夫妻養育女兒長達42年，卻意外發現她的血型竟和他們不合，經過DNA測試後，證實女兒非親生，而醫院則表示當年病歷早已銷毀，難以協助他們尋回親生兒的下落，2人因而怒告上法院，獲頒布勝訴，醫院須賠償約90萬港元。



韓國1對夫妻養育女兒長達42年，意外發現其血型竟和他們不合，經DNA測試後，證實女兒非親生，而由於醫院當年病歷早已銷毀，難以尋回親生兒，因而怒告上法院。（示意圖／Unsplash＠Luma Pimentel）

外媒報道，韓國有夫妻於1980年在京畿道水原市某婦產科誕下1名女嬰，一家多年來過得幸福美滿。距料在去年4月，夫妻倆發現女兒的血型與他們不符，丈夫甚至一度對妻子產生懷疑。隨後決定進行DNA親子鑑定，結果顯示親子關係不成立，證明撫養了42年的女兒原來非他們親生孩子，對此很是震驚。

去年4月，夫妻倆發現女兒的血型與他們不符，隨後進行DNA親子鑑定，結果顯示親子關係不成立，證明撫養42年的女兒非親生孩子。（示意圖／Gettyimage）

涉事夫妻相信是當年婦產科抱錯嬰兒，以致女兒被調包，故向當年醫院查詢。不過事情已經過去40多年，醫院表示當初協助接生的醫護人員早已離職，當時的病歷亦已銷毀，他們親生孩子以及女兒親生父母的下落均無從考證，因而感到崩潰，夫妻倆最終決定控告涉事醫院院長。

首爾西部法院民事庭3月18日就案件開庭審理，法官金珍熙認為，雖然沒有明確證據證明醫院當年出錯，但涉案女士在成長過程中與其他孩子調換的可能性極低，並表示「將非其親生女兒交給這對夫婦撫養，是被告或其僱用護士的疏忽，故醫院有義務賠償損失」。判決書更指出「40多年，原告們互相認定對方是親生父母、親生女兒，為此受到巨大痛苦」，認為醫院要擔上全部過失，所以裁定該對夫婦勝訴，判處涉事醫院須賠償1.5億韓元（約90萬港元）。