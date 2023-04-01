30歲港男驚覺媽媽「成頭白髮」　感嘆未能給予好生活：自己好垃圾

子欲養而親不在，贍養父母最應及時。有網民日前發文，表示不曾察覺母親已年華漸老、滿頭白髮，自己已經30歲「冇錢冇女」，無法滿足母親抱孫的渴望，更要母親60歲繼續打工，慨嘆無法讓她過上好生活，自嘲是「垃圾」。這番言論引起無數網民認同，不少人都表示已經好久沒有好好看過、關懷過父母。



港男表示日前放假陪母親食早餐時，頓覺很久沒有細看母親，原來她早已滿頭白髮。（電影《桃姐》劇照）

該名30歲港男在連登討論區以「望住老母成頭白頭髮 發覺自己好X垃圾」為題發文，稱日前放假陪母親外出吃早餐，驚愕發現母親已滿頭白髮，「先發覺原來好耐冇認真望下佢」。他表示母親已經60歲，「仲打緊份牛工，搵萬頭」，而自己「冇錢又冇女」，難以讓母親過上好生活，又無法滿足她把抱孫的渴望。他認為母親十分命苦，又自比「垃圾」，一時悲從中來，不禁淚下。

港男惱恨自己不能令母親過上好生活，更自比「垃圾」、崩潰痛哭。（電影《一念無明》劇照）

帖文引起大批網民共鳴，不少人聯想到自己的父母，慨嘆未能給予父母優越生活，「父母健康已經感恩」、「你都有陪佢食早餐，我琴日仲發完佢脾氣」、「忽然覺得自己好X垃圾，冇錢畀更好嘅生活同安排佢」。

也有人鼓勵樓主有這份孝心也不晚，「覺得你有呢份心意，已經好好，咁畀心機搵錢畀啲好生活佢」、「盡做啦」、「陪佢多啲啦，冇人知幾時百年歸老㗎」、「我覺得唔使好有錢好物質，唔好攪到佢勞氣又唔開心就夠」、「係連登，孝子po 真係無幾可見到」。

（連登討論區）