小學露營逾300學生集體罰跪　輔導員失控連座體罰　爆粗辱罵踢枱

畢業露營竟然要集體下跪！台灣發生小學生集體罰跪事件，高雄某小學辦小五生畢業露營時，有學生因為早起床嬉戲，1名輔導員勸告無效疑情緒失控，竟「連座式」要求全體300多名學生起床，罰跪1分鐘，期間更爆粗辱罵及踢枱，有學生當場嚇哭。事件愈鬧愈大，當地教育局現時將校長革職，而露營活動的承辦商其後再被爆出不合法經營，涉事輔導員被開除兼被控違反少兒法，最高將面臨60萬台幣（約16萬港元）罰款，社會局亦將公開其名字。



高雄逾300名小學生去露營，被輔導員罰集體下跪。（示意圖／資料圖片）

台媒報道，高雄市三民區有小學在3月20日至21日委託一家旅行社到旗山辦小五畢業露營。有學生因為提早起床嬉戲，導致1名陳姓承包商輔導員情緒失控，「連座式」懲罰所有人下跪1分鐘。事情被揭發後，校方於25日辦協調會，由代理校長、家長、學生、露營活動承辦商溝通。

校長透露，事發當天學生原本安排於早上6點半起床，但清晨5點多學生已陸續起床走出帳篷嬉戲，值夜班的陳姓輔導員勸說不果，「大暴走」情緒失控，向學生爆粗、踢枱，又將其他逾百名學生全部叫起床，要求300多名學生集體罰跪1分鐘。

有家長爆料，指輔導員爆粗踢枱時，有同學被嚇哭，少數學生則因去廁所而「避過一劫」。露營第二天，有學生被加罰10分鐘抬腿跳、抬水，又被要求睡在帳篷外，不准刷牙、洗頭。事件曝光後，學校於23日晚請某被罰學生的家長和陳姓輔導員面談，輔導員自知理虧，當場下跪道歉。

高雄某小學辦畢業露營，爆出學生被輔導員體罰事件。（示意圖／資料圖片）

校長稱多方達成共識，會以問卷形式查核是否還有不當管教問題，而他亦會主動向當地教育局請求處分。家長質疑愉快露營變軍事化管理，校長稱會加強說明，指學校露營模式本來偏向童軍營，將來會詳細解釋，讓家長及學生決定是否參加。

不過，家長指學生露營時不停被辱罵，持續膽顫心驚心靈嚴重受創，而整個過程教職員沒有阻止，甚至沒有在場，現時卻只卸責廠商。校長解釋老師有參與，但事發當天只留守到凌晨2點半，便回本部休息及準備，沒有在營區過夜，故清晨發生的事無法即時掌握。本來合約上寫明萬一出事要第一時間通報校方，但承辦露營的公司沒有履行責任，校方會依採購法成立審查小組，向公司扣款。

事件對部份學生造成吷嚴重心理影響，有家長指學生當場被嚇哭。（示意圖／資料圖片）

由於台灣校外教學去定點露營很普遍，事件引起網民嘩然，批評學校將所有學生丟給活動承辦商就不管，批評若校方採童軍式露營，應由教職員全程陪同。網民又指該名輔導員離譜，「1人叫300多人罰跪，是在做皇帝嗎？」、「家長不能聯合告那位陳姓教官拘束人身自由嗎」、「什麼年代了，膽子真大」，認為眾家長可以控告強制罪或傷害罪。

當地教育局在26日深夜公布將涉事學校校長革職，由督學代理職務，表示露宿也是教學活動，教職員沒掌握情況屬明顯不當，高雄市學生輔導中心會向學生提供輔導，提醒學校活動應有老師陪同。局方又稱會追究廠商責任。

社會局及觀光局也介入調查，涉事「旗山芭娜娜露營區」於本月27日被查出不合法經營，指營區應屬農牧用地，將會處罰。涉事的輔導員現已被開除，他被社會局約談時，對罰跪供認不諱，據少兒法會裁處6萬至60萬台幣罰金，需公布姓名。

（綜合）