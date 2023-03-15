慘！學生1個月沒回學校上課　老師上門拜訪　揭心酸原因瞬間落淚

窮困學生若然不能接受教育，便難以得到向上流動機會，造成惡性循環。較早前泰國就有男童長達1個多月都沒有回去學校上課，加上過往常會有曠課逃學情況，任教他的老師非常擔心，所以決定登門拜訪，怎料卻意外發現背後驚人真相，使她瞬間流下眼淚，並誓言會協助他繼續上學，以獲得更好生活。



泰國有男童長達1個多月沒有回學校上課，老師非常擔心便決定登門拜訪，卻意外發現背後驚人真相，使她瞬間流下眼淚。（網上圖片）

外媒報道，泰國穆達漢（Mukdahan）老師南婉（Namwan）表示，自從新年開始就留意到班上有男童沒有到學校上課，並且從當地居民口中得知，男童長期逃學和缺課，擔心不已之下便決定去男童家做家訪，不料到達時便看到男童靠在柱子上睡覺，腳板因為踩到釘子而受傷，所以才沒有辦法回去學校。

據報男童和父母以及2個兄弟姊妹，共5人居住在簡陋棚子裏，棚子不但沒有大門，屋頂像快要倒塌般。男童母親因患有嚴重疾病而無法溝通，平日僅靠父親和大哥到菜市場擔任搬運工，以賺取全家微薄收入。南婉拜訪過程中，男童母親只為他帶來1小袋木瓜沙律和米飯作糧食。

男童1家5口居住在簡陋棚子裏，棚子沒有大門，屋頂亦像快要倒塌般，非常危險。（網上圖片）

幸好經過休養後，男童現時已經能夠正常行走，並已回到學校上課。不過南婉對男童苦況很是心疼，並稱「他一直都很乖巧」，所以承諾會努力尋找解決方案，使他能不受家庭因素影響，繼續上學，從而過上更好生活。

根據數據顯示，泰國在2020年就有約180萬名學生申請助學貸款，每個家庭必須拿出比收入高三至四倍學費，才能讓孩子就學；而2021年便有高達810萬人處於貧窮人口當中，有440萬人活於貧窮線下，有28萬名學童更因為貧窮而要輟學，失去接受教育權利。